Заря – Рух – 3:0. Видео голов и обзор матча
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В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» разгромила львовский «Рух» со счетом 3:0.
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
«Заря» – «Рух» – 3:0
Булеца (19, с пенальти), Русин (64), Погорелый (87).
Русин (45+1).
«Заря»: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дришлюк (Хахлев, 88), Булеца (Полегенько, 88), Мишнев (Вантух, 60), Н.Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорелый, 73).
«Рух»: Панькив - Роман, Дидык, Слюбик, Лях, Довгий, Эдсон (Притула, 61), Карабин (Рунич, 61), Таллес, Соломон, Климчук.
Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
Стадион – «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
События матча
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