Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Рух – 3:0. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Украины
Заря
02.04.2023 15:00 – FT 3 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 17:55 | Обновлено 02 апреля 2023, 18:15
447
0

Заря – Рух – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

02 апреля 2023, 17:55 | Обновлено 02 апреля 2023, 18:15
447
0
Заря – Рух – 3:0. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» разгромила львовский «Рух» со счетом 3:0.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

«Заря» – «Рух» – 3:0

Булеца (19, с пенальти), Русин (64), Погорелый (87).

Русин (45+1).

«Заря»: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дришлюк (Хахлев, 88), Булеца (Полегенько, 88), Мишнев (Вантух, 60), Н.Русин (Шахов, 73), Антюх (Погорелый, 73).

«Рух»: Панькив - Роман, Дидык, Слюбик, Лях, Довгий, Эдсон (Притула, 61), Карабин (Рунич, 61), Таллес, Соломон, Климчук.

Арбитр – Виталий Романов (Днепр).

Стадион – «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорилый (Заря).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Булеца (Заря).
По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Хотели сыграть с Зарей в агрессивный футбол»
УПЛ определила лучшего игрока и тренера 19 тура чемпионата
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Бокс | 02 апреля 2023, 08:23 6
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно

Энтони Петтис выиграл 8-раундовый бой в Милуоки решением большинства судей

Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Футбол | 01 апреля 2023, 21:23 46
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды

Лондонский клуб был острее, но соперники оказались более удачливыми

ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Футбол | 02.04.2023, 17:28
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
ЭДМАР: «Два пенальти? Я давно в Украине и все прекрасно понимаю»
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Футбол | 02.04.2023, 15:15
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я должен быть тут. Считаю, что это необходимо»
Футбол | 02.04.2023, 17:10
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я должен быть тут. Считаю, что это необходимо»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я должен быть тут. Считаю, что это необходимо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Джошуа и Франклин провели взвешивание: Энтони набрал вес после Усика
ВИДЕО. Джошуа и Франклин провели взвешивание: Энтони набрал вес после Усика
31.03.2023, 16:09 1
Бокс
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
01.04.2023, 03:27 20
Зимние виды
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
Деньги и победа над Дюбуа. У Фьюри назвали условия боя против Усика
31.03.2023, 19:45 7
Бокс
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
ФОТО. Мудрик по-философски отреагировал на провальную игру Челси в АПЛ
02.04.2023, 04:12 4
Футбол
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
31.03.2023, 22:42 12
Футбол
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
01.04.2023, 10:20 1
Бокс
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
02.04.2023, 06:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности