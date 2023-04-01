Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Заря
02.04.2023 15:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 01 апреля 2023, 20:22
102
0

Заря – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Очки нужны и луганчанам, и львовянам

01 апреля 2023, 20:15 | Обновлено 01 апреля 2023, 20:22
102
0
Заря – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Заря» и «Рух». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Заря

Луганская «Заря» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 3-е место. Она имеет 37 очков после 18 матчей. В активе у команды 11 побед и 4 ничьи, в пассиве – 3 поражения.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллектив из Луганска – фаворит предстоящего поединка. И это не случайно. Он имеет значительно лучшие турнирные показатели, нежели у его соперника. «Заря» уверенно идет к финишу в призовой тройке. На сегодня она имеет серию из 7-ми матчей без неудач – 4 победы, 3 ничьи. В последний раз подопечные 53-летнего нидерландца Патрика ван Леувена проигрывали 8 ноября прошлого года, когда уступили 0:1 «Ингульцу». Затем у них были 3 ничьи и одна победа на финише осенней части чемпионата, а также три победы в трех поединках на старте второй части сезона. После рестарта чемпионата «Заря» поочередно обыграла «Ворсклу» (3:2), «Львов» (3:1) и «Динамо» (1:0).

У луганчан нет на игру дисквалифицированных. Это лишь повышает их шансы на победу, которая не станет чем-то из ряда вон выходящим.

Рух

Львовский «Рух» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 14 позиции. У него 17 очков после 17 матчей. В 4 матчах «желто-черные» победили, 5 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Напомним, не так давно команда пережила тренерскую рокировку: был уволен Леонид Кучук. Случилось это 19 марта, сразу после поражения со счетом 0:2 в игре с донецким «Шахтером». А до этого в весенней части чемпионата «Рух» обыграл 2:1 «Металлист» и уступил 0:1 «Колосу». По всей видимости, клубное руководство рассчитывало в трех первых турах 2023 года набрать больше очков, нежели три, что ужалось сделать команде.

Сменил Кучука во главе «Руха» Виталий Пономарев – экс-наставник юношеского коллектива клуба U-19. Пока команда под его руководством не провела еще ни одного официального поединка. С «Зарей» состоится дебют тренера.

Во время паузы на матчи сборных в общую группу львовян вернулись ранее травмированные Остап Притула, Марьян Мысык, Денис Слюсар. Всю преыгровую неделю они работали с полной выкладкой. Присоединился ко всем и Марк Сапуга, но на одном из занятий он получил повреждение. Так что, его участие в игре с «Зарей» находится под вопросом.

Ориентировочные составы

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дришлюк, Булеца, Мишнев, Н.Русин, Герреро.

Рух: Панькив – Роман, Холод, Слюбик, Лях, Довгий, Альварес, Притула, Таллес, Соломон, Климчук.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Ко всему, обе команды порадуют результативностью. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТБ 2,5 в матче.

2 апреля, воскресенье

«Заря» – «Рух»
Киев. «Динамо» имени Лобановского. 15:00
Арбитр – Виталий Романов (Днепр)
ТВ-трансляция – UNIAN
ЗАРЯ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 3:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Валенсия – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Юрий ВЕРНИДУБ: «Теперь Кривбасс можно будет назвать мужиками»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига прогнозы Заря Луганск Рух Львов Заря - Рух
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям
Война | 01 апреля 2023, 11:01 0
Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям
Уничтоженных рашистов больше. Кремлевский диктатор получил отчет по потерям

ВСУ успешно сокращают ряды оккупантов

Де Дзерби с Брайтоном спасся на 90+5, Забарный не дебютировал за Борнмут
Футбол | 01 апреля 2023, 19:14 0
Де Дзерби с Брайтоном спасся на 90+5, Забарный не дебютировал за Борнмут
Де Дзерби с Брайтоном спасся на 90+5, Забарный не дебютировал за Борнмут

Состоялись 4 матча 29-го тура чемпионата Англии

Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Футбол | 31.03.2023, 22:42
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Шахтер хочет подписать Джона Кеннеди
Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков старта Арсенала с Лидсом
Футбол | 01.04.2023, 20:01
Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков старта Арсенала с Лидсом
Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков старта Арсенала с Лидсом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Футбол | 01.04.2023, 17:01
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Симеоне – недосягаем. Назван рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров
Симеоне – недосягаем. Назван рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров
30.03.2023, 23:43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Исландии уволила главного тренера после победы 7:0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Исландии уволила главного тренера после победы 7:0
30.03.2023, 23:17 3
Футбол
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
Соболенко снялась с турнира, на котором возвращается Свитолина
31.03.2023, 12:35 7
Теннис
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
К Яремчуку есть интерес в немецкой Бундеслиге
31.03.2023, 16:32 3
Футбол
Украина устроит бойкот рашистским спортсменам, Лома посмотрел в глаза Хейни
Украина устроит бойкот рашистским спортсменам, Лома посмотрел в глаза Хейни
31.03.2023, 07:30 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик и Фьюри готовятся к большому бою»
01.04.2023, 10:20 1
Бокс
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
Саудовская Аравия предлагала Усику втрое больше за бой с Фьюри
31.03.2023, 14:10
Бокс
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
31.03.2023, 20:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности