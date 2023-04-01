В воскресенье, 2 апреля, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснит отношения «Заря» и «Рух». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Заря

Луганская «Заря» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 3-е место. Она имеет 37 очков после 18 матчей. В активе у команды 11 побед и 4 ничьи, в пассиве – 3 поражения.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллектив из Луганска – фаворит предстоящего поединка. И это не случайно. Он имеет значительно лучшие турнирные показатели, нежели у его соперника. «Заря» уверенно идет к финишу в призовой тройке. На сегодня она имеет серию из 7-ми матчей без неудач – 4 победы, 3 ничьи. В последний раз подопечные 53-летнего нидерландца Патрика ван Леувена проигрывали 8 ноября прошлого года, когда уступили 0:1 «Ингульцу». Затем у них были 3 ничьи и одна победа на финише осенней части чемпионата, а также три победы в трех поединках на старте второй части сезона. После рестарта чемпионата «Заря» поочередно обыграла «Ворсклу» (3:2), «Львов» (3:1) и «Динамо» (1:0).

У луганчан нет на игру дисквалифицированных. Это лишь повышает их шансы на победу, которая не станет чем-то из ряда вон выходящим.

Рух

Львовский «Рух» располагается в турнирной таблице украинской Премьер-лиги на 14 позиции. У него 17 очков после 17 матчей. В 4 матчах «желто-черные» победили, 5 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Напомним, не так давно команда пережила тренерскую рокировку: был уволен Леонид Кучук. Случилось это 19 марта, сразу после поражения со счетом 0:2 в игре с донецким «Шахтером». А до этого в весенней части чемпионата «Рух» обыграл 2:1 «Металлист» и уступил 0:1 «Колосу». По всей видимости, клубное руководство рассчитывало в трех первых турах 2023 года набрать больше очков, нежели три, что ужалось сделать команде.

Сменил Кучука во главе «Руха» Виталий Пономарев – экс-наставник юношеского коллектива клуба U-19. Пока команда под его руководством не провела еще ни одного официального поединка. С «Зарей» состоится дебют тренера.

Во время паузы на матчи сборных в общую группу львовян вернулись ранее травмированные Остап Притула, Марьян Мысык, Денис Слюсар. Всю преыгровую неделю они работали с полной выкладкой. Присоединился ко всем и Марк Сапуга, но на одном из занятий он получил повреждение. Так что, его участие в игре с «Зарей» находится под вопросом.

Ориентировочные составы

Заря: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дришлюк, Булеца, Мишнев, Н.Русин, Герреро.

Рух: Панькив – Роман, Холод, Слюбик, Лях, Довгий, Альварес, Притула, Таллес, Соломон, Климчук.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Ко всему, обе команды порадуют результативностью. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТБ 2,5 в матче.

2 апреля, воскресенье