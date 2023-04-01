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Чемпионат Украины
Заря
02.04.2023 15:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 17:28 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:31
136
0

Заря – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

01 апреля 2023, 17:28 | Обновлено 01 апреля 2023, 17:31
136
0
Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и львовский «Рух». Начало матча на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» весеннюю часть сезона начала очень уверенно. Команда одержала три победы в трех матчах. В прошлом туре луганчане во второй раз в чемпионате победили киевское «Динамо». «Заря» занимает 3 место в таблице, опережая «Динамо» на четыре зачетных балла.

«Рух» после зимней паузы один матч выиграл и дважды проиграл. Полторы недели назад произошла смена главного тренера: вместо Леонида Кучука команду возглавил Виталий Пономарев. Матч против «Зари» будет дебютным для специалиста, ранее никогда не работавшего главным тренером. Задача Пономарева – оставить «Рух» в Премьер-лиге. Сейчас команда занимает всего лишь 14 место.

«Заря» и «Рух» играли между собой 5 раз. Трижды победил луганский клуб, один выигрыш на счету львовского клуба, еще один матч завершился вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» - «Рух», которая будет доступна в украинской версии сайта.

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Украинская Премьер-лига Заря - Рух Рух Львов Заря Луганск текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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