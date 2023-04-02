02.04.2023 14:00 – FT 0 : 3
Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 16:28 |
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Металлист 1925 – Днепр-1 – 0:3. Довбик решил исход. Обзор матча
Фрагменты матча УПЛ
02 апреля 2023, 16:28 |
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В матче чемпионата Украины «Днепр-1» разобрался с «Металлистом 1925» со счетом 3:0, а все мячи в составе гостей оформил форвард Артем Довбик.
Игрок дважды реализовал пенальти и добрался до отметки в 15 голов в сезоне.
События матча
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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