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Чемпионат Украины
Металлист 1925
02.04.2023 14:00 – FT 0 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 16:28 |
239
0

Металлист 1925 – Днепр-1 – 0:3. Довбик решил исход. Обзор матча

Фрагменты матча УПЛ

02 апреля 2023, 16:28 |
239
0
Металлист 1925 – Днепр-1 – 0:3. Довбик решил исход. Обзор матча
ФК Днепр-1. Артем Довбик

В матче чемпионата Украины «Днепр-1» разобрался с «Металлистом 1925» со счетом 3:0, а все мячи в составе гостей оформил форвард Артем Довбик.

Игрок дважды реализовал пенальти и добрался до отметки в 15 голов в сезоне.

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
77’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник Sport.ua
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