Металлист 1925

В матче чемпионата Украины «Днепр-1» разобрался с «Металлистом 1925» со счетом 3:0, а все мячи в составе гостей оформил форвард Артем Довбик.

Игрок дважды реализовал пенальти и добрался до отметки в 15 голов в сезоне.