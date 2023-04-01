В воскресенье, 2 апреля, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и «Днепр-1». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало - в 14:00.

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«Металлист 1925»

После возобновления УПЛ весной и до паузы на матчи национальных сборных харьков провели три игры, которые и должны были состояться по календарю. Первую из них команда Эдмара и Голодюка, конечно, постаралась забыть как можно быстрее – это было поражение 0:7 от «Шахтера» (правда, когда «горняки» пропустили те же семь голов в Лиге Европы, «Металлист 1925» не сдержался, чтобы не потролить «Шахтер» в соцсетях). А вот следующие две принесли очки. Не так много, как хотелось бы (две ничьи против «Черноморца» и «Ворсклы»), но и так неплохо, учитывая, что, например, в игре с одесситами к победе была ближе именно команда Григорчука.

Во время паузы в состоянии команды тоже никто не отдыхал. Тренер Эдмар съездил на стажировку в лондонский «Арсенал», возможно, полученные знания помогут его команде подняться с девятого места выше. Состав команды пополнил 19-летний полузащитник Вадим Сологуб.

Но, конечно, самая интересная новость была объявлена 1 апреля. Согласно заявлению официального сайта, к «1925» присоединился Клейтон Шавьер - звезда другого «Металлиста» времен его расцвета, а соглашение подписано до конца текущего сезона. Конечно, хотелось бы в это поверить, но дата новости вызывает, мягко говоря, сомнения, да и на сайте УПЛ в списке заявленных игроков «Металлиста 1925» Клейтона Шавьера нет.

«Днепр-1»

«Днепр-1» начал выступления весной неудачно. После ничьей с «Александрией» и поражение от «Динамо» было потеряно первое место в турнирной таблице, а победа над «Вересом» только позволила не отпустить от себя «Шахтер».

В национальную сборную на этот раз «Днепр-1» делегировал не только привычных Довбика и Пихаленка, но и пару центральных защитников Сваток-Сарапий. Первый успел сразу же провести за главную команду страны два матча, в которых получил о своей игре достаточно одобрительные отзывы, и даже отличился забитым голом в контрольном поединке с «Брентфордом».

Другие игроки тоже не теряли времени и провели товарищеский поединок с другими харьковчанами. Под проливным дождем в Ужгороде «Днепр-1» и «Металлист» забили друг другу по три гола. Интересно, что за «спортклубовцев» отличились Матаррита, который травмировался накануне возобновления сезона и до сих пор не мог помочь своей команде, и Пурита, получивший травму еще в первом еврокубковом матче этого сезона и очень долго восстанавливавшийся. Предположим, что кто-то из них точно выйдет в основе на матч с «Металлистом-1925». Третий гол в той игре забил Игорь Когут.

Травмированы сейчас Бабенко, Адамюк, Гуцуляк, Амаш, Лучкевич. Уже почему-то традиционно традиционно в «Днепра-1» полный лазарет, посмотрим, как новички смогут заменить партнеров с повреждениями.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 7 матчей: +1=1-5, разница мячей 5-10 в пользу «Днепра-1».

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин, Габелок, Вачиберадзе, Ременюк, Бичек.

«Днепр-1»: Рыбак, Хайнер, Сваток, Сарапий, Матаррита, Рубчинский, Танковский, Пурита, Пихаленок, Бланко, Довбик.

Прогноз на противостояние

Предположим, что днепровская команда не выпадет с чемпионской гонки и одержит победу - возможно, не слишком яркую, но повезет в Ужгород, где сейчас базируется, три очка.

2 апреля, воскресенье