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Чемпионат Украины
Металлист 1925
02.04.2023 14:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 21:06 |
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Металлист 1925 – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

01 апреля 2023, 21:06 |
160
0
Металлист 1925 – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 2-го апреля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 14:00.

Коллектив Александра Кучера отстает от донецкого «Шахтера» на три очка, поэтому для него борьба за чемпионский титул точно еще не закончена. Даже не смотря на тот факт, что из трех игр УПЛ на старте 2023 года «Днепр-1» выиграл только одну, против самого слабого соперника из предложенных – против «Вереса» (1:0). У харьковского «Металлиста 1925» ситуация в плане набранных очков обстоит худшим образом, так как команда под руководством Эдмара и Голодюка начинала очень перспективно, а сейчас не может выиграть в пяти матчах подряд. Правда и противостоять за этот период пришлось почти всему, за исключением «Зари», футбольному бомонду страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Металлист 1925 Днепр-1 Металлист 1925 - Днепр-1 Украинская Премьер-лига текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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