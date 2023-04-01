В воскресенье, 2-го апреля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 14:00.

Коллектив Александра Кучера отстает от донецкого «Шахтера» на три очка, поэтому для него борьба за чемпионский титул точно еще не закончена. Даже не смотря на тот факт, что из трех игр УПЛ на старте 2023 года «Днепр-1» выиграл только одну, против самого слабого соперника из предложенных – против «Вереса» (1:0). У харьковского «Металлиста 1925» ситуация в плане набранных очков обстоит худшим образом, так как команда под руководством Эдмара и Голодюка начинала очень перспективно, а сейчас не может выиграть в пяти матчах подряд. Правда и противостоять за этот период пришлось почти всему, за исключением «Зари», футбольному бомонду страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.