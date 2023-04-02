Александр КУЧЕР: «Победы придают уверенности. Это очень важно для нас»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал итоги победного матча днепрян против харьковского «Металлиста 1925» (3:0).

– Тяжелая игра была. Команда соперника очень хорошо оборонялась. Конечно, нам нужно было забить быстрый гол и все было бы проще, но главное, что мы его забили, а когда – то уже не важно. Хорошо и Влад Рыбак сыграл, потому что у соперника были моменты, когда они выбегали в контратаки, и голкипер пару раз выручил нас. Артем Довбик хорошо вошел в игру, вернулся в свое русло и начал забивать и хорошо сыграл.

– Вы его оставили на скамейке запасных, потому что его еще беспокоила старая травма?

– Да, здесь и травма, и решение такое тренерское принял. Пеглоу хорошо выглядел на этой позиции в контрольном матче с «Металлистом» и хотелось его попробовать в официальной игре.

– Отчасти вынужденная эта замена была в первом тайме. Что с Пеглоу по первым признакам?

– Он потянул заднюю мышцу, но надо сделать медосмотр и тогда уже будет что-то более точно известно.

– Перед этим матчем в состав вернулись Гуцуляк, Бабенко, Матаррита. Как говорится, появилась приятная головная боль?

- Да, конечно. Это хорошо, что ребята восстановились после травм. Они наши ведущие игроки, и они нам нужны. Конечно, это очень хорошо.

– После такой победы, когда в конце дожали соперника, насколько легче будет готовиться к следующим играм в психологическом плане?

– Конечно, победы придают уверенности ребятам. Это очень важно для нас. Мы забили первый гол и потом соперник уже раскрылся, последовали моменты. Забили три мяча и считаю, что мы хорошо сыграли – ребята молодцы!