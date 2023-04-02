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Чемпионат Украины
Металлист 1925
02.04.2023 14:00 – FT 0 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 15:57 | Обновлено 02 апреля 2023, 16:30
2428
2

Довбик вышел – забил трижды. Днепр-1 обыграл Металлист 1925 в Ковалевке

Коллектив Александра Кучера сравнялся по добытым очкам с «Шахтером»

02 апреля 2023, 15:57 | Обновлено 02 апреля 2023, 16:30
2428
2
Довбик вышел – забил трижды. Днепр-1 обыграл Металлист 1925 в Ковалевке
СК Днепр-1

Днепровский «Днепр-1» во главе с Александром Кучером в первой половине сезона многие считали посланником с небес, который должен разбить едва ли не извечное противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в борьбе за чемпионский титул. И СК действительно были близки к этой цели, ведь в первом круге обыгрывали обоих конкурентов, после чего даже пошли на зимнюю паузу в качестве первой команды в турнирной таблице, однако после длительного перерыва без официальных матчей коллектив начал сыпаться.

Три матча чемпионата – только одна победа, и та одержана в гостях у ровенского «Вереса» (0:1) при поражении от «Динамо» (0:1) и ничьей против «Александрии» (2:2). С такими достижениями надолго в качестве лидера не задерживаются, так что донецкий «Шахтер» успел потеснить футболистов Кучера с ведущей позиции, после чего успел оформить отрыв в три очка, тогда как луганская «Заря» начала поджимать днепрян из зоны Лиги Европы УЕФА на расстоянии двух баллов.

Исправить собственное положение «Днепр-1» имел возможность в гостевом матче девятнадцатого тура против харьковского «Металлиста 1925», зная при этом контекст хода событий в параллельной игре «Динамо» против «Львова», а также стартовав часом раньше «горняков», игравших против одесского «Черноморца». В таком формате выходные нашего первенства в этом сезоне еще не проходили, так что чем дальше будет заходить футбольный год, тем больше интересных новинок нас ожидает.

Александр Кучер с первых минут отчетного противостояния оставил на скамье для запасных своего главного бомбардира Артема Довбика по неизвестным причинам, однако уже посреди первого тайма нападающему сборной Украины пришлось выходить на поле вместо Пеглоу, получившего мышечное повреждение. Интересно, что именно на счету бразильца и был наиболее острый момент его команды до этого, однако выстрел из острого угла на правом фланге штрафной еще в начале встречи принял на себя голкипер Мозиль.

Общее положение дел на футбольном поле до перерыва было таким, которое не способствовало улучшению настроения тренерского штаба гостей. «Металлист 1925» за редким исключением допускал соперников к собственной штрафной, и те в конце концов чуть не останавливались от потери веры в возможность создать качественный голевой момент. А у команды Эдмара тем временем была отличная возможность забить, когда Бычека подключил Русин передачей из глубины, но партнер не смог переиграть вратаря в центре штрафной.

Поскольку у днепрян не работали передачи в штрафную в завершение атак, то они в основном пробивали издалека, но качество этих выстрелов было посредственным. Лучше у команды Кучера получались стандартные положения, в завершение которых Сарапий чуть ли не трижды был близок к голу, однако постоянно его ударам головой чего-то не хватало для попадания в створ чужих ворот.

В конце концов игра перешла ко второму тайму, начало которого было очень медленным и вообще не содержало в себе интересных для зрителей моментов. Того самого Довбика удалось отыскать взглядом только на 71 минуте, когда он сам начал продвижение в чужой штрафной с передачей на Пихаленка, после чего завершал обратный пас партнера перед голкипером. А до этого только у «Металлиста 1925» был голевой случай в виде выстрела Бычека с правого фланга штрафной, но тот снова попал во вратаря из выгодного положения.

«Днепр-1» удачно сумел подхватить голевое настроение, и уже через несколько минут Пихаленка в центре собственной штрафной, как казалось, сбил Курило, однако во время просмотра повтора эпизод оказался вовсе неочевидным. У арбитров такой возможности не было, поэтому первое решение осталось в силе, а хозяева – разъяренными. Для Довбика тем временем это была возможность выстрелом в левый угол оформить дубль.

И уже через две минуты прыжок Мозиля в ноги Когута на центральном входе в штрафную привел к очередному одиннадцатиметровому, предупреждению, а также повреждению для вратаря «1925». Неудивительно, что Довбику и на этот раз дали пробить, и неудивительно, что он оформил хет-трик мощным выстрелом в центр ворот.

В следующем туре харьковский «Металлист 1925» сыграет в гостях у ковалевского «Колоса», тогда как днепровский «Днепр-1» будет принимать «Львов».

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Металлист 1925» – «Днепр-1» - 0:3

Довбик, 71, 78 (пен.), 81 (пен.)

Я. Мартынюк, 71, Мозиль, 80 – Рубчинский, 53

«Металлист 1925»: Мозиль (И. Потомков, 90) – Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе (Дмитренко, 58), Я. Мартынюк, Габелок (Игор, 78) – Ременюк (Чирук, 58), Бычек (Кравченко, 90), Русин.

«Днепр-1»: Рыбак – Каплиенко (Матаррита, 68), Сарапий, Гомес, Е. Пасич (Хайнер, 68) – Рубчинский (Когут, 61), Бабенко – Бланко (Назаренко, 61), Пихалонок, Гуцуляк – Пеглоу (Довбик, 27).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 7 (5) – 14 (6)
Угловые: 2 – 8
Оффсайды: 1 – 2.

МЕТАЛІСТ 1925 - ДНІПРО-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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u6464u
Дніпро виграв завдяки допомозі арбітра цього матчу, такий футбол називається олігархічний.
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