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ATP
27 марта 2023, 15:47 |
75
0

Дель Потро возобновил тренировки, чтобы сыграть на US Open 2023

Аргентинский теннисист еще раз попытается вернуться

27 марта 2023, 15:47 |
75
0
Дель Потро возобновил тренировки, чтобы сыграть на US Open 2023
Antoine Couvercelle / Panoramic. Хуан Мартин дель Потро

Бывший чемпион US Open и экс-третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро заявил, что попытается дать еще один шанс своей измученной травмами карьере в надежде принять участие в открытом чемпионате США в этом сезоне.

«Я люблю теннис, для меня никогда не будет сложно взять ракетку и посмотреть, как я буду себя чувствовать. Проблемы со здоровьем и мое колено – то, над чем я работаю каждый день. Я оставлю этот вопрос открытым – по крайней мере, до US Open, как я уже говорил.

Для меня это особенный турнир. У меня еще есть время, я начну тренироваться и посмотрю, как будут реагировать колено и нога. И тогда уже пойму, смогу сыграть или нет», – аргентинец.

В прошлом году дель Потро провел последний матч на турнире в Буэнос-Айрес, после которого заявил, что это, вероятно, его последний поединок на профессиональном уровне.

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Хуан Мартин дель Потро US Open 2023
Источник Tennis Majors
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