ДЕЛЬ ПОТРО: «Если это был последний матч, я ухожу счастливым»

Знаменитый аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро прокомментировал возвращение в теннис.



Сегодня ночью чемпион US Open-2009 вернулся на корт после паузы в 2,5 года на грунтовом турнире АТР в Буэнос-Айресе, но проиграл в первом матче.



«Сегодня я ставлю точку. Теперь мне нужно заботиться о колене просто для жизни. Но я оставлю открытым окно для тенниса, потому что испытанное сегодня была незабываемо. Если это был последний матч, я ухожу счастливым.



Сейчас я не уверен, что поеду в Рио. У меня была иллюзия, что я смогу провести эти два турнира, потому что в Бразилии я мог испытать что-то, похожее на то, что я испытал сегодня. Завтра мы все обсудим с командой. В любом случае теннис для меня теперь не будет основной проблемой. И если это конец, то я рад, что все кончилось на корте, а не на пресс-конференции», – сказал Дель Потро.