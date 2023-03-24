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24.03.2023 15:30 – FT 3 : 2
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24 марта 2023, 17:29 | Обновлено 24 марта 2023, 17:54
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3

Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию

Молодежная сборная трижды по ходу игры выходила вперед по счету

24 марта 2023, 17:29 | Обновлено 24 марта 2023, 17:54
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3
Дожали в компенсированное время. Украина U21 переиграла Данию
УАФ

Украинский специалист Руслан Ротань недавно совмещает в себе исполнение обязанностей главного тренера как «Александрии», борющейся за места в зоне еврокубков Украинской Премьер-лиги, так и руководителя национальной и молодежной сборных нашей страны, каждой из которых уже в ближайшее время придется решать ответственные задачи на своем уровне. В частности, юноши в возрасте до 21 сейчас усиленно готовятся к чемпионату Европы-2023, который состоится летом в Грузии и Румынии, и поэтому запланировали провести пару товарищеских встреч во время мартовской международной паузы.

Первым соперником на пути нашей команды была молодежная сборная Дании, играть против которой приходилось в солнечном турецком Белеке. И если бы еще удалось избежать проблем с трансляцией в начале встречи, то, может быть, мы бы сразу погрузились в события этого, на удивление, напряженного противостояния. Соперники, как и можно было предположить, оказывали существенное давление в интенсивном футболе на нашей половине, в то время как подопечные Ротаня склонялись больше к ответам в виде контратак.

Игра из-за этого была довольно оживленной, и в начале было даже сложно придумать способ, которым мы могли бы преодолеть прессинг оппонентов. Первая реальная угроза воротам Фесюна возникла где-то на 17 минуте, когда последовательные удары со среднего и дальнего расстояния соответственно наносили Квистгорден и Фагир, но голкипер справился с угрозой.

Хорошо, что тогда украинцы вовремя взялись за ум, и уже следующий опасный момент был создан их усилиями – в дальнюю штангу пришелся удар из правого фланга штрафной от Назаренко, а уже через мгновение с противоположной стороны поля красивым ударом в правую девятку Брагару завершил скидку пяткой от Драмбаева.

Полученным импульсом от собственного успеха наша команда в итоге так и не воспользовалась из-за растущего давления соперников. В итоге, на 39 минуте ошибка Драмбаева во время передачи перед собственным штрафным обусловила повод для фола Дидыка против Квистгордена, но при исполнении пенальти Фагир попал почти в правую крестовину, что позволило нам уйти на перерыв при преимуществе по счету.

Однако, едва начался второй тайм, как центральные защитники не справились с перехватом прострела с правого фланга, переведя мяч на дальний угол вратарского для Квистгордена, с близкого расстояния расстрелявшего ворота. Дальнейшие события матча было тяжело отслеживать из-за телевизионной картинки, которая иногда исчезала чуть ли не на пять минут.

Но увидеть удивительный гол от Очеретько на 67 минуте мы все же имели возможность. Полузащитник тогда мощно пробил издалека с правого фланга в ближний угол, что застало врасплох вратаря соперников. Однако куда же команде Ротаня в этот вечер было без ошибки в защите, и со второй попытки соперники сумели реализовать наказание в виде пенальти. Кьергор пробил прицельно в правый нижний угол.

Оставалось совсем немного времени для того, чтобы что-то сделать в этой игре, однако украинцы попытались и имели в итоге безумный успех. Уже на последней из четырех компенсированных минут выстрел наугад от Вьюнника с левого фланга штрафной в дальний угол вратарь отбил перед собой, а Сикан сделал то, что почти всегда делает лучше других – расстрелял пустые ворота.

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет в гостях у сверстников из Италии 27 марта.

Товарищеский матч.

Украина U21 – Дания U21 - 3:2

Брагару, 22, Очеретько, 67, Сикан, 90+4 – Квистгорден, 47, Кьергор, 85 (пен.)

На 40 минуте Вагидуллах Фагир (Дания U21) не реализовал пенальти (перекладина).

Украина U21: Фесюн – Драмбаев (Лях, 85), Боль, Дидык, Роман – Рубчинский (Хлань, 85), Желизко, Очеретько – Брагару (Кащук, 70), Кухаревич (Сикан, 70), Назаренко (Вьюнник, 71).

Дания U21: Йоргенсен – Адельгор, Хэй, Йенсен, Гааеи – Клем, Фрауло, Кьергор – Квистгорден, Фагир, М. Гансен.

Стадион: «Titanic Sports Complex» (Белек, Турция).

УКРАИНА U21 - ДАНИЯ U21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Springfield
Шикарный результат на нейтральном поле. Вроде как турнир выиграли.) Хоть я и проспал, потому что не очень люблю товарняки. Но зато глянем обзор. Как вижу, незабитый пеналь не помешал датчанам всё равно сделать ровно. Но качели закончились вместе с игрой.
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0
Mykhailo Stepanov
молодці! навіть шкода що товарняк
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0
Andrey_1992
Мда, звичайно я здивований, приємно здивований, ми любимо пропускати на останніх, а тут забили переможний м'яч
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0
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