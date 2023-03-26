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24.03.2023 15:30 – FT 3 : 2
Дания U21
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26 марта 2023, 13:38 |
647
0

Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

26 марта 2023, 13:38 |
647
0
Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча
УАФ

24 марта в городе Белек (Турция) Украина U-21 встретилась с молодежной сборной Дании, одержав победу со счетом 3:2.

Товарищеский матч

Украина U21 – Дания U21 - 3:2

Брагару, 22, Очеретько, 67, Сикан, 90+4 – Квистгорден, 47, Кьергор, 85 (пен.)

На 40 минуте Вагидуллах Фагир (Дания U21) не реализовал пенальти (перекладина).

Украина U21: Фесюн – Драмбаев (Лях, 85), Боль, Дидык, Роман – Рубчинский (Хлань, 85), Желизко, Очеретько – Брагару (Кащук, 70), Кухаревич (Сикан, 70), Назаренко (Вьюнник, 71).

Дания U21: Йоргенсен – Адельгор, Хэй, Йенсен, Гааеи – Клем, Фрауло, Кьергор – Квистгорден, Фагир, М. Гансен.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (УКРАИНА U21).
85’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Дания U21.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (УКРАИНА U21).
47’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Дания U21.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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