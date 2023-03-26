Украина U-21 – Дания U-21 – 3:2. Видео голов и обзор матча
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24 марта в городе Белек (Турция) Украина U-21 встретилась с молодежной сборной Дании, одержав победу со счетом 3:2.
Товарищеский матч
Украина U21 – Дания U21 - 3:2
Брагару, 22, Очеретько, 67, Сикан, 90+4 – Квистгорден, 47, Кьергор, 85 (пен.)
На 40 минуте Вагидуллах Фагир (Дания U21) не реализовал пенальти (перекладина).
Украина U21: Фесюн – Драмбаев (Лях, 85), Боль, Дидык, Роман – Рубчинский (Хлань, 85), Желизко, Очеретько – Брагару (Кащук, 70), Кухаревич (Сикан, 70), Назаренко (Вьюнник, 71).
Дания U21: Йоргенсен – Адельгор, Хэй, Йенсен, Гааеи – Клем, Фрауло, Кьергор – Квистгорден, Фагир, М. Гансен.
События матча
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