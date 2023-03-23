Молодежная сборная Украины проводит учебно-тренировочные сборы с 20 по 27 марта.

Украинская сборная U-21 под руководством тренеров Василия Кардаша и Александра Мелащенко сыграет два спарринга.

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Сначала 24 марта в городе Белек (Турция) украинцы встретятся с молодежной сборной Дании, а 27 марта сыграют против команды Италии на стадионе «Оресте Гранилло» в итальянском городе Реджо-ди-Калабрия.

Начало матча против сборной Дании U-21 – 24 марта в 15:30 по киевскому времени.

Украина U-21 – Дания U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция