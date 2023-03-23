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24.03.2023 15:30 - : -
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23 марта 2023, 20:25 | Обновлено 23 марта 2023, 20:38
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Украина U21 – Дания U21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

23 марта 2023, 20:25 | Обновлено 23 марта 2023, 20:38
290
0
Украина U21 – Дания U21. Текстовая трансляция матча
УАФ

В пятницу, 24-го марта, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Украина U21 и Дания U21. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Titanic Sports Complex», начало в 15:30.

Молодежная сборная Украины, как и главная команда страны, а также футболисты категории U-19, будут в ближайшее время работать под руководством одного наставника — Руслана Ротаня. При этом задача юношей возрастом до 21 состоит в качественной подготовке ко грядущему чемпионату Европы-2023, который летом состоится в Грузии и Румынии. В группе нам будут противостоять вторые из пары хозяев турнира, а также Испания и Хорватия, поэтому предстоящий товарищеский матч против одногодок из Дании позволит не только подготовиться к следующему спаррингу против Италии, но и даст возможность сыграть против тактически грамотной, физически сильной и амбициозной команды.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Ростислав Лях, Виталий Роман, Роман Дидык (все – «Рух» Львов), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Кристиан Биловар (АЕЛ, Кипр), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Александр Драмбаев («Зюльте-Варегем», Бельгия).

Полузащитники: Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба - «Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко, Максим Хлань (оба - «Заря» Луганск), Николай Михайленко («Александрия»), Алексей Кащук («Сабах», Азербайджан), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Брагару («Черноморец» Одесса).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Грацер», Австрия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Николай Кухаревич («Хиберниан», Шотландия).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U21 – Дания U21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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