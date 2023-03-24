26 марта на «Та'Кали Нэшнел Стэдиум» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Мальта встретится с Италией. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Мальта

Сборная считается 1-й из слабейших среди европейских национальных команд - как и большинство тех, кто представляет небольшие страны. Периодически удавалось удивлять соперников, с Кипром в отборе на чемпионат мира даже набрали 4 очка, да и со Словакией сыграли 2-2. Но в прошлогоднем розыгрыше Лиги Наций, играя в слабейшем дивизионе, иоаниты смогли дважды обыграть Сан-Марино, 2-0 и 1-0. Но при этом они ничего не смогли противопоставить Эстонии, дважды уступив 1-2. И только неплохие осенние товарищеские матчи (2-1 с Израилем, 2-2 с Грецией) вызывали оптимизм. С Северной Македонии продержались в четверг на ноль более часа. Но в итоге все-таки хозяева смогли оформить победу со счетом 2-1.

Италия

Команда вынужденно отдыхала в конце прошлого календарного года. Она ухитрилась повторно пропустить чемпионат мира. Причем год назад проиграли на своем поле в плей-офф македонцам. С другой стороны, есть и немалые достижения у Скуадры Адзурри при Роберто Манчини. Прежде всего, это триумф на прошлом Евро, причем золото было взято более чем заслуженно, в конце концов, в финале обыграли Уэмбли, пусть и по пенальти. Да и в прошлом году, в Лиге Наций, пусть и не без проблем, но выиграли группу, где были в противниках Венгрия, Германия и Англия. С теми же британцами играли в Неаполе в 1-м туре нынешнего отбора. Там провалили 1-й тайм, пропустив дважды - а могли и больше. Но после перерыва могли отыграться, правда, в итоге уступив 1-2.

Статистика личных встреч

Тут все просто - все 8 очных поединков были выиграны Италией. Правда, оба последних матча, в отборе к Евро-2016, закончились минимальными победами, по 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в том, что Италия устроит разгром. Но сил с Англией потратили немало, да и в атаке в итоге приходится ставить новичка из Аргентины. Ставим на тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом - 1,71.