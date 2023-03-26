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Евро
Мальта
26.03.2023 21:45 - : -
Италия
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Чемпионат Европы
26 марта 2023, 05:28 | Обновлено 26 марта 2023, 05:29
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Мальта – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 26 февраля в 21:45 по Киеву

26 марта 2023, 05:28 | Обновлено 26 марта 2023, 05:29
11
0
Мальта – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта на «Та'Кали Нэшнел Стэдиум» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Мальта встретится с Италией.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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