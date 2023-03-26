26 марта на «Та'Кали Нэшнел Стэдиум» пройдет матч 2-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Мальта встретится с Италией.

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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO.