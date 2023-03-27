26 марта в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 Италия обыграла Мальту на выезде со счетом 2:0.

У гостей отличились Матео Ретеги и Маттео Пессина. Причем Ретеги провел всего лишь 2-й матч за сборную и снова забил гол. Тремя днями ранее он провел единственный гол Италии в матче с Англией (1:2).

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Квалификация Евро-2024

2-й тур, 26 марта

Группа C

Мальта – Италия – 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Ретеги, 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Пессина, 27 мин.