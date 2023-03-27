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Евро
Мальта
26.03.2023 21:45 – FT 0 : 2
Италия
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27 марта 2023, 00:59 | Обновлено 27 марта 2023, 01:11
37
0

Мальта – Италия – 0:2. Ретеги и Пессина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации Евро-2024

27 марта 2023, 00:59 | Обновлено 27 марта 2023, 01:11
37
0
Мальта – Италия – 0:2. Ретеги и Пессина. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 Италия обыграла Мальту на выезде со счетом 2:0.

У гостей отличились Матео Ретеги и Маттео Пессина. Причем Ретеги провел всего лишь 2-й матч за сборную и снова забил гол. Тремя днями ранее он провел единственный гол Италии в матче с Англией (1:2).

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 26 марта

Группа C

Мальта – Италия – 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Ретеги, 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Пессина, 27 мин.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Италия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
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Источник Sport.ua
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