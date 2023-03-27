Чемпионат Европы27 марта 2023, 00:59 | Обновлено 27 марта 2023, 01:11
37
0
Мальта – Италия – 0:2. Ретеги и Пессина. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации Евро-2024
27 марта 2023, 00:59 | Обновлено 27 марта 2023, 01:11
37
0
26 марта в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 Италия обыграла Мальту на выезде со счетом 2:0.
У гостей отличились Матео Ретеги и Маттео Пессина. Причем Ретеги провел всего лишь 2-й матч за сборную и снова забил гол. Тремя днями ранее он провел единственный гол Италии в матче с Англией (1:2).
Читайте также:Италия обыграла Мальту и вышла на второе место в группе C
Квалификация Евро-2024
2-й тур, 26 марта
Группа C
Мальта – Италия – 0:2
Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Ретеги, 15 мин.
ГОЛ! 0:2. Пессина, 27 мин.
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Италия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 марта 2023, 23:33 1
Сине-желтые на «Уэмбли» проиграли стартовый матч квалификации Евро-2024
Футбол | 26 марта 2023, 20:57 162
Судьбу поединка решили голы в конце первого тайма
Футбол | 26.03.2023, 21:38
Футбол | 26.03.2023, 19:45
Бокс | 26.03.2023, 08:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2023, 07:15 1
26.03.2023, 18:50 1
24.03.2023, 23:42 3
26.03.2023, 12:38 8
25.03.2023, 05:31
25.03.2023, 20:33
25.03.2023, 08:19 19
26.03.2023, 11:12 3