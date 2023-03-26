Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия обыграла Мальту и вышла на второе место в группе C
Евро
Мальта
26.03.2023 21:45 – FT 0 : 2
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 23:49 | Обновлено 27 марта 2023, 01:30
609
0

Италия обыграла Мальту и вышла на второе место в группе C

Финляндия нанесла поражение Северной Ирландии на выезде

26 марта 2023, 23:49 | Обновлено 27 марта 2023, 01:30
609
0
Италия обыграла Мальту и вышла на второе место в группе C
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 Италия обыграла Мальту на выезде со счетом 2:0.

У гостей отличились Матео Ретеги и Маттео Пессина. Причем Ретеги провел всего лишь 2-й матч за сборную и снова забил гол. Тремя днями ранее он провел единственный гол Италии в матче с Англией (1:2).

Италия поднялась на 2-е место в группе C (3 очка). Столько же у Северной Македонии. Лидирует Англия (6 очков). Украина и Мальта пока идут без набранных очков.

В группе H Финляндия победила Северную Ирландию со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беньямин Каллман.

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 26 марта

Группа C

Мальта – Италия – 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Группа H

Северная Ирландия – Финляндия – 0:1

Гол: Каллман, 28

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Пессина (Италия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
По теме:
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Англия должна стремиться к победе в каждом матче»
Словакия – Босния и Герцеговина – 2:0. Решили до отдыха. Видео голов, обзор
Мальта – Италия – 0:2. Ретеги и Пессина. Видео голов и обзор матча
Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Мальты по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Маттео Пессина Матео Ретеги Беньямин Каллман видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Футбол | 26 марта 2023, 19:45 5
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»

Экс-полузащитник сборной Англии – про матч с Украиной

Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка
Футбол | 26 марта 2023, 18:25 9
Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка
Зинченко в 4-й раз капитан сборной Украины, дебют Судакова и Сватка

Поединок квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Англии 26 марта в 19:00 по Киеву

ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан
Футбол | 26.03.2023, 23:33
ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан
ФОТО. Как сборная Украины сражалась на Уэмбли против англичан
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Футбол | 26.03.2023, 21:10
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Бокс | 26.03.2023, 11:12
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины по биатлону получит новый тренерский штаб
Женская сборная Украины по биатлону получит новый тренерский штаб
26.03.2023, 10:55 3
Биатлон
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
Нашел замену Усику. Фьюри может провести бой с Джойсом
25.03.2023, 11:18 6
Бокс
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
26.03.2023, 20:57 163
Футбол
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
Нокаут в дебюте матча. Франция разгромила Нидерланды в отборе к Евро-2024
24.03.2023, 23:42 3
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
Александр ПЕТРАКОВ: «Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции»
25.03.2023, 22:25 22
Футбол
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
Йоханнес Бё занял 3 место в спринте на чемпионате Норвегии
25.03.2023, 09:28
Биатлон
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Англия – Украина
26.03.2023, 07:15 1
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
26.03.2023, 08:32 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности