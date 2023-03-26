Италия обыграла Мальту и вышла на второе место в группе C

26 марта в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 Италия обыграла Мальту на выезде со счетом 2:0.

У гостей отличились Матео Ретеги и Маттео Пессина. Причем Ретеги провел всего лишь 2-й матч за сборную и снова забил гол. Тремя днями ранее он провел единственный гол Италии в матче с Англией (1:2).

Италия поднялась на 2-е место в группе C (3 очка). Столько же у Северной Македонии. Лидирует Англия (6 очков). Украина и Мальта пока идут без набранных очков.

В группе H Финляндия победила Северную Ирландию со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беньямин Каллман.

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 26 марта

Группа C

Мальта – Италия – 0:2

Голы: Ретеги, 15, Пессина, 27

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Группа H

Северная Ирландия – Финляндия – 0:1

Гол: Каллман, 28

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча