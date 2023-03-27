Роберто МАНЧИНИ: «Матчи как с Мальтой раздражают»
Итальянский наставник – о победной игре сборной с командой Мальты
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал оценку поединку отбора на Евро-2024 со сборной Мальты (2:0).
«Такие матчи трудны – в них есть что терять, они раздражают, малопривлекательны и не очень приятны, потому что соперник закрывается, не оставляя свободных пространств, и нельзя терять концентрацию.
Что-то мы сделали лучше, что-то хуже. Важно было вскрыть соперника, и нам это удалось. Но затем нам следовало забить еще несколько голов. Мы могли и должны были выступить намного лучше. В чем? Почти во всем», – признался Манчини.
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