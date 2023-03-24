Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Германия
24 марта 2023, 13:15 | Обновлено 24 марта 2023, 13:36
2793
5

Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна

Немецкий гранд расстается со специалистом, которого считают безумно перспективным в этой профессии

24 марта 2023, 13:15 | Обновлено 24 марта 2023, 13:36
2793
5
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Несколько дней назад популярное издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших тренеров мирового футбола среди тех, кому не исполнилось 40 лет. Первую строчку в нем прогнозируемо занял главный тренер «Баварии» 35-летний Юлиан Нагельсманн, который возглавил мюнхенцев 1 июля 2021 года.

Очевидно, что в FourFourTwo и представить себе не могли, что буквально через несколько десятков часов Юлиан Нагельсманн будет отправлен в отставку. Первые сообщения об этом начали поступать из Германии вечером 23 марта, и казались чей-то преждевременной первоапрельской шуткой, однако спустя какое-то время стало понятно – немецкая пресса не начала заниматься распространением фейков, как это принято в некоторых странах, упивающихся мнимым могуществом…

Почему же история Нагельсманна и «Баварии» подошла к завершению, причем буквально наспех? Давайте попробуем выявить ключевые причины этого…

Трещины во взаимопонимании

Как утверждают немецкие инсайдеры, Юлиан Нагельсманн абсолютно не чувствовал того, что может быть отправлен в отставку. Президент «Баварии» Герберт Хайнер недавно заверил молодого специалиста, что тот пользуется полноценной поддержкой руководства, особенно на фоне ответственных четвертьфинальных поединков против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Футболисты «Баварии» также не ожидали, что сейчас у них может объявиться новый коуч. Некоторые из них разъехались по национальным сборным, где их и застала эта шокирующая новость. Сам же Нагельсманн, поговаривают, узнал об увольнении находясь на краткосрочном отдыхе на лыжном курорте в Австрии.

По информации Фабрицио Романо, за кулисами в отношениях между Нагельсманном и руководством клуба уже давно существовала определенная напряженность. До какого-то момента качественные выступления и результаты команды позволяли боссам мюнхенцев закрывать глаза на возникшие трещины во взаимопонимании с главным тренером, но как только дела пошли не столь гладко, начальство решило действовать быстро и решительно.

Опасения за итоговый результат в сезоне

«Бавария» в Германии привычно ставит перед собой только одно задание – победу в Бундеслиге и выигрыш национального Кубка. К этим двум трофеям в идеале должен добавляться триумф в Лиге чемпионов, но даже выход в четвертьфинал, полуфинал или финал турнира при всех остальных выполненных условиях, как правило, был бы воспринят довольно лояльно со стороны руководства при выставлении оценки работы тренерского штаба в конкретном сезоне.

С Нагельсманном «Бавария» в текущем сезоне двигалась к треблу, но после паузы на проведение финальной части чемпионата мира в Катаре, мюнхенцы резко сдали в национальном чемпионате, где разбазарили 10-очковую фору перед дортмундской «Боруссией», а по итогам крайнего тура и вовсе пропустили «черно-желтых» на первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

С учетом того, что «Боруссия» вылетела от «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов, и теперь сможет сфокусировать усилия исключительно на национальных турнирах, в «Баварии» обеспокоились за судьбу чемпионского титула. Учитывая обстоятельство, что после паузы, вызванной проведением матчей национальных сборных, мюнхенцам предстоит сыграть как раз против «Боруссии» Дортмунд, а затем дважды противостоять «Фрайбургу» (в Кубке Германии и Бундеслиге) и «Манчестер Сити», боссы клуба осознали, что судьба сезона с высокой долей вероятности может решиться для «Баварии» уже в ближайшие несколько недель, а с Нагельсманном, по которому были и другие вопросы, надеяться на безоговорочный триумф было бы уже довольно наивно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Проблемы в раздевалке

Во взаимоотношениях Нагельсманна и футболистов первой команды «Баварии» в последнее время все также было не столь гладко. Ранее у наставника возникали проблемы со звездным экс-форвардом мюнхенцев Робертом Левандовски, но впоследствии Юлиан находил все меньше поддержки на публике и от остальных своих подопечных.

В частности, не так давно в издании Bild вышел детальный разбор тактики «Баварии» на игру против «Бохума», где раскрывались схема позиционной атаки, расстановка при розыгрыше от ворот и конфигурация при прессинге.

В итоге Нагельсманну пришлось реагировать на подобное, причем в ходе общения с прессой наставник дал понять, что не исключает слив информации изнутри…

«Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела. Кроты – это охраняемый вид, поэтому их очень сложно найти. Когда едете по баварской сельской местности, можно заметить 80 тысяч кротовых нор – и их запрещено убирать. Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег. Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против «Бохума». Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу», – сказал Нагельсманн.

На самом деле, 35-летний специалист был крайне недоволен происходящим, из-за чего его недоверие к ряду футболистов первой команды еще больше усилилось. Поговаривали, что едва ли не единственным абсолютно доверенным лицом тренера остался Йозуа Киммих, которому прочили капитанскую повязку после скандала с Мануэлем Нойером…

Кстати, о Нойере. Та ситуация также не сыграла на пользу Нагельсманну. Увольнение многолетнего тренера вратарей мюнхенского клуба Тони Тапаловича, из-за которого взбунтовался опытный страж ворот «Баварии», еще больше усугубило раскол в раздевалке, существовавший между главным тренером и рядом важных футболистов первой команды…

Шанс договориться с Тухелем

Еще одним важнейшим аргументом в пользу версии о немедленном прекращении сотрудничества с Нагельсманном для руководства «Баварии», очевидно, стала ситуация вокруг экс-коуча «Челси», «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Этот 49-летний наставник с сентября минувшего года остается без работы, но по мере приближения концовки сезона к нему возникает все больше и больше внимания со стороны различных топ-клубов.

В частности, только за последний месяц различные европейские СМИ сообщали, что Тухель в новом сезоне может возглавить либо «Тоттенхэм», либо «Реал», либо «Барселону», либо «Рому». Интерес к сотрудничеству с Томасом в «Баварии» не скрывали еще с момента, когда тот работал в Бундеслиге с дортмундской «Боруссией», но специалист предпочел уехать во Францию и принять ПСЖ.

Если бы в «Баварии» дождались лета, а потом все-таки решились на расторжение контракта с Нагельсманном, то заполучить Тухеля было бы куда сложнее, чем сейчас. Просто потому, что в межсезонье многие клубы оказались бы готовы пойти на перемены и подыскать нового наставника. А так мюнхенцам представилась прекрасная возможность перехватить Тухеля прямо сейчас и, как сообщает все тот же Bild, уже в ближайший понедельник экс-коуч «Челси» проведет свою первую тренировку в статусе новоиспеченного главного тренера «Баварии»…

По теме:
Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм
Источник: Бавария уволила Нагельсманна
Бавария думает над увольнением Нагельсманна, уже есть претендент на замену
Юлиан Нагельсманн статьи эксклюзив Бавария
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место
Футбол | 24 марта 2023, 11:17 13
Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место
Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко считает команду Патрика ван Леувена фаворитом в борьбе за «серебро»

ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу
Футбол | 24 марта 2023, 13:53 0
ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу
ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу

Александр расписал ничью с Джакой

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Бокс | 23.03.2023, 19:03
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
Бокс | 23.03.2023, 22:12
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
Промоутер Фьюри уже нашел оправдание: «Никто не знает, кто такой Усик»
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Другие виды | 24.03.2023, 06:06
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sher15
Руммениге узнал что Хацкевич ходит без работы 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Там в Хасане и Оливере проблема.
Ответить
0
Sher15
Бавария настраивается на сильных типа Барселону регулярно рвет а после в Германии в чемпионате Ваньку валяет 
Ответить
0
Tasha19
Отже чутки про конфлікти всередині команди то таки правда.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
22.03.2023, 11:55 8
Футбол
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
23.03.2023, 12:47 3
Бокс
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
22.03.2023, 19:59 4
Футбол
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
22.03.2023, 13:40
Бокс
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 10
Бокс
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
22.03.2023, 15:16 2
Бокс
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
23.03.2023, 20:55 24
Футбол
ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду
ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду
23.03.2023, 08:01 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности