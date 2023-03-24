Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна

Несколько дней назад популярное издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших тренеров мирового футбола среди тех, кому не исполнилось 40 лет. Первую строчку в нем прогнозируемо занял главный тренер «Баварии» 35-летний Юлиан Нагельсманн, который возглавил мюнхенцев 1 июля 2021 года.

Очевидно, что в FourFourTwo и представить себе не могли, что буквально через несколько десятков часов Юлиан Нагельсманн будет отправлен в отставку. Первые сообщения об этом начали поступать из Германии вечером 23 марта, и казались чей-то преждевременной первоапрельской шуткой, однако спустя какое-то время стало понятно – немецкая пресса не начала заниматься распространением фейков, как это принято в некоторых странах, упивающихся мнимым могуществом…

Почему же история Нагельсманна и «Баварии» подошла к завершению, причем буквально наспех? Давайте попробуем выявить ключевые причины этого…

Трещины во взаимопонимании

Как утверждают немецкие инсайдеры, Юлиан Нагельсманн абсолютно не чувствовал того, что может быть отправлен в отставку. Президент «Баварии» Герберт Хайнер недавно заверил молодого специалиста, что тот пользуется полноценной поддержкой руководства, особенно на фоне ответственных четвертьфинальных поединков против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Футболисты «Баварии» также не ожидали, что сейчас у них может объявиться новый коуч. Некоторые из них разъехались по национальным сборным, где их и застала эта шокирующая новость. Сам же Нагельсманн, поговаривают, узнал об увольнении находясь на краткосрочном отдыхе на лыжном курорте в Австрии.

По информации Фабрицио Романо, за кулисами в отношениях между Нагельсманном и руководством клуба уже давно существовала определенная напряженность. До какого-то момента качественные выступления и результаты команды позволяли боссам мюнхенцев закрывать глаза на возникшие трещины во взаимопонимании с главным тренером, но как только дела пошли не столь гладко, начальство решило действовать быстро и решительно.

Опасения за итоговый результат в сезоне

«Бавария» в Германии привычно ставит перед собой только одно задание – победу в Бундеслиге и выигрыш национального Кубка. К этим двум трофеям в идеале должен добавляться триумф в Лиге чемпионов, но даже выход в четвертьфинал, полуфинал или финал турнира при всех остальных выполненных условиях, как правило, был бы воспринят довольно лояльно со стороны руководства при выставлении оценки работы тренерского штаба в конкретном сезоне.

С Нагельсманном «Бавария» в текущем сезоне двигалась к треблу, но после паузы на проведение финальной части чемпионата мира в Катаре, мюнхенцы резко сдали в национальном чемпионате, где разбазарили 10-очковую фору перед дортмундской «Боруссией», а по итогам крайнего тура и вовсе пропустили «черно-желтых» на первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

С учетом того, что «Боруссия» вылетела от «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов, и теперь сможет сфокусировать усилия исключительно на национальных турнирах, в «Баварии» обеспокоились за судьбу чемпионского титула. Учитывая обстоятельство, что после паузы, вызванной проведением матчей национальных сборных, мюнхенцам предстоит сыграть как раз против «Боруссии» Дортмунд, а затем дважды противостоять «Фрайбургу» (в Кубке Германии и Бундеслиге) и «Манчестер Сити», боссы клуба осознали, что судьба сезона с высокой долей вероятности может решиться для «Баварии» уже в ближайшие несколько недель, а с Нагельсманном, по которому были и другие вопросы, надеяться на безоговорочный триумф было бы уже довольно наивно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Проблемы в раздевалке

Во взаимоотношениях Нагельсманна и футболистов первой команды «Баварии» в последнее время все также было не столь гладко. Ранее у наставника возникали проблемы со звездным экс-форвардом мюнхенцев Робертом Левандовски, но впоследствии Юлиан находил все меньше поддержки на публике и от остальных своих подопечных.

В частности, не так давно в издании Bild вышел детальный разбор тактики «Баварии» на игру против «Бохума», где раскрывались схема позиционной атаки, расстановка при розыгрыше от ворот и конфигурация при прессинге.

В итоге Нагельсманну пришлось реагировать на подобное, причем в ходе общения с прессой наставник дал понять, что не исключает слив информации изнутри…

«Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела. Кроты – это охраняемый вид, поэтому их очень сложно найти. Когда едете по баварской сельской местности, можно заметить 80 тысяч кротовых нор – и их запрещено убирать. Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег. Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против «Бохума». Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу», – сказал Нагельсманн.

На самом деле, 35-летний специалист был крайне недоволен происходящим, из-за чего его недоверие к ряду футболистов первой команды еще больше усилилось. Поговаривали, что едва ли не единственным абсолютно доверенным лицом тренера остался Йозуа Киммих, которому прочили капитанскую повязку после скандала с Мануэлем Нойером…

Кстати, о Нойере. Та ситуация также не сыграла на пользу Нагельсманну. Увольнение многолетнего тренера вратарей мюнхенского клуба Тони Тапаловича, из-за которого взбунтовался опытный страж ворот «Баварии», еще больше усугубило раскол в раздевалке, существовавший между главным тренером и рядом важных футболистов первой команды…

Шанс договориться с Тухелем

Еще одним важнейшим аргументом в пользу версии о немедленном прекращении сотрудничества с Нагельсманном для руководства «Баварии», очевидно, стала ситуация вокруг экс-коуча «Челси», «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Этот 49-летний наставник с сентября минувшего года остается без работы, но по мере приближения концовки сезона к нему возникает все больше и больше внимания со стороны различных топ-клубов.

В частности, только за последний месяц различные европейские СМИ сообщали, что Тухель в новом сезоне может возглавить либо «Тоттенхэм», либо «Реал», либо «Барселону», либо «Рому». Интерес к сотрудничеству с Томасом в «Баварии» не скрывали еще с момента, когда тот работал в Бундеслиге с дортмундской «Боруссией», но специалист предпочел уехать во Францию и принять ПСЖ.

Если бы в «Баварии» дождались лета, а потом все-таки решились на расторжение контракта с Нагельсманном, то заполучить Тухеля было бы куда сложнее, чем сейчас. Просто потому, что в межсезонье многие клубы оказались бы готовы пойти на перемены и подыскать нового наставника. А так мюнхенцам представилась прекрасная возможность перехватить Тухеля прямо сейчас и, как сообщает все тот же Bild, уже в ближайший понедельник экс-коуч «Челси» проведет свою первую тренировку в статусе новоиспеченного главного тренера «Баварии»…