Источник: Бавария уволила Нагельсманна
У мюнхенского коллектива будет новый наставник
35-летний Юлиан Нагельсманн завершил этап своей карьеры во главе мюнхенской «Баварии», о чем утверждает Bild.
Сообщается, что руководство клуба приняло решение о расставании со специалистом и об этом его уже уведомило. Фаворитом на пост наставника «Баварии» называется Томас Тухель, отправленный лондонским «Челси» в отставку в начале текущего сезона.
«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» из Дортмунда отыграть девятиочковое отставание, а после матчей 25-го тура чемпионата Германии и вовсе выйти вперед. Данное обстоятельство и вызвало недовольство менеджмента мюнхенского клуба.
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