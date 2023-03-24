Источник: Бавария уволила Нагельсманна

35-летний Юлиан Нагельсманн завершил этап своей карьеры во главе мюнхенской «Баварии», о чем утверждает Bild.

Сообщается, что руководство клуба приняло решение о расставании со специалистом и об этом его уже уведомило. Фаворитом на пост наставника «Баварии» называется Томас Тухель, отправленный лондонским «Челси» в отставку в начале текущего сезона.

«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» из Дортмунда отыграть девятиочковое отставание, а после матчей 25-го тура чемпионата Германии и вовсе выйти вперед. Данное обстоятельство и вызвало недовольство менеджмента мюнхенского клуба.