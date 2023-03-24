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Германия
24 марта 2023, 01:15 | Обновлено 24 марта 2023, 01:38
502
0

Источник: Бавария уволила Нагельсманна

У мюнхенского коллектива будет новый наставник

24 марта 2023, 01:15 | Обновлено 24 марта 2023, 01:38
502
0
Источник: Бавария уволила Нагельсманна
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

35-летний Юлиан Нагельсманн завершил этап своей карьеры во главе мюнхенской «Баварии», о чем утверждает Bild.

Сообщается, что руководство клуба приняло решение о расставании со специалистом и об этом его уже уведомило. Фаворитом на пост наставника «Баварии» называется Томас Тухель, отправленный лондонским «Челси» в отставку в начале текущего сезона.

«Бавария» после паузы на ЧМ-2022 позволила «Боруссии» из Дортмунда отыграть девятиочковое отставание, а после матчей 25-го тура чемпионата Германии и вовсе выйти вперед. Данное обстоятельство и вызвало недовольство менеджмента мюнхенского клуба.

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Бавария Юлиан Нагельсманн Бундеслига
Источник Bild
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