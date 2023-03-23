Германия23 марта 2023, 17:55 | Обновлено 23 марта 2023, 17:59
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Нагельсманн – лучший тренер мира в возрасте до 40 лет
FourFourTwo составил свой рейтинг
23 марта 2023, 17:55 | Обновлено 23 марта 2023, 17:59
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Известный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших тренером мира среди тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Первое место довольно предсказуемо отдали 35-летнему наставнику «Баварии» Юлиану Нагельсманну.
Лучшие тренеры мира до 40 лет:
1. Юлиан Нагельсманн – «Бавария», 35 лет;
2. Рубен Аморим – «Спортинг», 38;
3. Доменико Тедеско – сборная Бельгии, 37;
4. Венсан Компани – «Бернли», 36;
5. Маттиас Яйссле – «Ред Булл Зальцбург», 34;
6. Уилл Стилл – «Реймс», 30;
7. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед», 37 лет.
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