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  4. Нагельсманн – лучший тренер мира в возрасте до 40 лет
Германия
23 марта 2023, 17:55 | Обновлено 23 марта 2023, 17:59
233
0

Нагельсманн – лучший тренер мира в возрасте до 40 лет

FourFourTwo составил свой рейтинг

23 марта 2023, 17:55 | Обновлено 23 марта 2023, 17:59
233
0
Нагельсманн – лучший тренер мира в возрасте до 40 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Известный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших тренером мира среди тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Первое место довольно предсказуемо отдали 35-летнему наставнику «Баварии» Юлиану Нагельсманну.

Лучшие тренеры мира до 40 лет:

1. Юлиан Нагельсманн – «Бавария», 35 лет;

2. Рубен Аморим – «Спортинг», 38;

3. Доменико Тедеско – сборная Бельгии, 37;

4. Венсан Компани – «Бернли», 36;

5. Маттиас Яйссле – «Ред Булл Зальцбург», 34;

6. Уилл Стилл – «Реймс», 30;

7. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед», 37 лет.

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Источник FourFourTwo
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