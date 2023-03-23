Нагельсманн – лучший тренер мира в возрасте до 40 лет

Известный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших тренером мира среди тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Первое место довольно предсказуемо отдали 35-летнему наставнику «Баварии» Юлиану Нагельсманну.

Лучшие тренеры мира до 40 лет:

1. Юлиан Нагельсманн – «Бавария», 35 лет;

2. Рубен Аморим – «Спортинг», 38;

3. Доменико Тедеско – сборная Бельгии, 37;

4. Венсан Компани – «Бернли», 36;

5. Маттиас Яйссле – «Ред Булл Зальцбург», 34;

6. Уилл Стилл – «Реймс», 30;

7. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед», 37 лет.