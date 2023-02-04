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Германия
04 февраля 2023, 11:50 | Обновлено 04 февраля 2023, 11:55
1547
0

Мануэль НОЙЕР: «Мое сердце разбито»

Голкипер «Баварии» – об увольнении тренера вратарей мюнхенского клуба

04 февраля 2023, 11:50 | Обновлено 04 февраля 2023, 11:55
1547
0
Мануэль НОЙЕР: «Мое сердце разбито»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь «Баварии» и национальной сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал увольнение тренера голкиперов мюнхенского клуба Тони Тапаловича.

«Это стало очень сильным ударом для меня. Мне сказали представители клуба. Это решение – как снег на голову. Для Тони тоже. Я вообще этого не понял. Это действительно сбило меня с ног.

Тони всегда был с командой, все это видели. Одиннадцать с половиной лет он работал не на меня, а на всю вратарскую группу, на тренерский штаб и на клуб. Мы всегда умели разделять работу и личную жизнь. Я понимаю, что это может показаться необъективным или неправдоподобным, но я действительно могу заметить разницу. Я чувствовал, что мое сердце разбито. Это была самая жестокая вещь, которую я испытал в своей карьере. А я испытал многое.

Все в нашей группе вратарей были разорваны на части. Люди заливались слезами. Думаю, этим все сказано. Мы, вратари — команда внутри команды, но Тони любили все», - сказал Нойер.

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Мануэль Нойер Бавария
Источник The Athletic
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