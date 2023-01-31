Стало известно, когда Нойер вернется к тренировкам
В декабре вратарь «Баварии» получил перелом голени, катаясь на лыжах
Стало известно, когда вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сможет вернуться в строй после травмы.
В декабре Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах. Вратарь перенес успешную операцию и пропустит остаток сезона. Он вернется к тренировкам в июле.
Немец получил открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей. В связи с травмой основного голкипера «Бавария» в январе подписала контракт с вратарем Янном Зоммером.
До травмы Нойер успел отыграть 16 матчей в этом сезоне, семь раз сохранив ворота в неприкосновенности, пропустив 14 голов.
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