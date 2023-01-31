Стало известно, когда Нойер вернется к тренировкам

Стало известно, когда вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сможет вернуться в строй после травмы.

В декабре Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах. Вратарь перенес успешную операцию и пропустит остаток сезона. Он вернется к тренировкам в июле.

Немец получил открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей. В связи с травмой основного голкипера «Бавария» в январе подписала контракт с вратарем Янном Зоммером.

До травмы Нойер успел отыграть 16 матчей в этом сезоне, семь раз сохранив ворота в неприкосновенности, пропустив 14 голов.