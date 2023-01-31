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Германия
31 января 2023, 09:19 | Обновлено 31 января 2023, 09:20
142
0

Стало известно, когда Нойер вернется к тренировкам

В декабре вратарь «Баварии» получил перелом голени, катаясь на лыжах

31 января 2023, 09:19 | Обновлено 31 января 2023, 09:20
142
0
Стало известно, когда Нойер вернется к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Стало известно, когда вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сможет вернуться в строй после травмы.

В декабре Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах. Вратарь перенес успешную операцию и пропустит остаток сезона. Он вернется к тренировкам в июле.

Немец получил открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей. В связи с травмой основного голкипера «Бавария» в январе подписала контракт с вратарем Янном Зоммером.

До травмы Нойер успел отыграть 16 матчей в этом сезоне, семь раз сохранив ворота в неприкосновенности, пропустив 14 голов.

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Мануэль Нойер Бавария травма
Источник Sport Bild
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