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  4. Бавария может лишить Нойера капитанской повязки
Германия
06 февраля 2023, 20:42 |
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Бавария может лишить Нойера капитанской повязки

Новым капитаном может стать Йозуа Киммих

06 февраля 2023, 20:42 |
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Бавария может лишить Нойера капитанской повязки
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может в ближайшее время лишить капитанской повязки голкипера команды Мануэля Нойера и передать ее хавбеку Йозуа Киммиху.

Напомним, Нойер выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы. Но повящка может остаться у Киммиха и после возвращения голкипера в игру.

Такое решение связано с тем, что недавно Нойер позволил себе публичную критику в адрес руководства «Баварии» за увольнение тренера вратарей Тони Топаловича. Боссам «Баварии» такое поведение Нойера очень не понравилось.

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Мануэль Нойер Йозуа Киммих Бавария Юлиан Нагельсманн
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