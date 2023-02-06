Бавария может лишить Нойера капитанской повязки

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн может в ближайшее время лишить капитанской повязки голкипера команды Мануэля Нойера и передать ее хавбеку Йозуа Киммиху.

Напомним, Нойер выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы. Но повящка может остаться у Киммиха и после возвращения голкипера в игру.

Такое решение связано с тем, что недавно Нойер позволил себе публичную критику в адрес руководства «Баварии» за увольнение тренера вратарей Тони Топаловича. Боссам «Баварии» такое поведение Нойера очень не понравилось.