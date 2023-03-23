Итоги первого дня. Португалия разгромила Лихтенштейн с дублем Роналду
Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью
23 марта стартовал турнир квалификации Евро-2024 в группе J.
Португалия разгромила Лихтенштейн (4:0), а Босния – Исландию (3:0).
Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью (0:0).
У португальцев звездный форвард Криштиану Роналду провел рекордный 197-й матч за сборную Португалию и отметился дублем.
Евро-2024. Квалификация. 1-й тур
Матчи 23 марта
Группа J
Португалия – Лихтенштейн – 4:0
Голы: Жоау Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Криштиану Роналду, 51, 63 (пен)
Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0
Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.
Словакия – Люксембург – 0:0
Группа C
Італия – Англия – 1:2
Голы: Ретеги, 56 – Райс, 13, Кейн, 44 (пен).
Северная Македония – Мальта – 2:1
Голы: Эльмас, 66, Чурлинов, 72 – Янкам, 85.
Группа H
Казахстан – Словения – 1:2
Голы: Самородов, 24 – Брекало, 47, Випотник, 78.
Дания – Финляндия – 3:1
Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 – Антман, 53
Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:2
Голы: Чарльз, 24, 55
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Томас Бах готовит неприятные новости?
Северная Македония стартовала в отборе с победы