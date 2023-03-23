Итоги первого дня. Португалия разгромила Лихтенштейн с дублем Роналду

23 марта стартовал турнир квалификации Евро-2024 в группе J.

Португалия разгромила Лихтенштейн (4:0), а Босния – Исландию (3:0).

Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью (0:0).

У португальцев звездный форвард Криштиану Роналду провел рекордный 197-й матч за сборную Португалию и отметился дублем.

Евро-2024. Квалификация. 1-й тур

Матчи 23 марта

Группа J

Португалия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Жоау Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Криштиану Роналду, 51, 63 (пен)

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.

Словакия – Люксембург – 0:0

Группа C

Італия – Англия – 1:2

Голы: Ретеги, 56 – Райс, 13, Кейн, 44 (пен).

Северная Македония – Мальта – 2:1

Голы: Эльмас, 66, Чурлинов, 72 – Янкам, 85.

Группа H

Казахстан – Словения – 1:2

Голы: Самородов, 24 – Брекало, 47, Випотник, 78.

Дания – Финляндия – 3:1

Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 – Антман, 53

Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:2

Голы: Чарльз, 24, 55