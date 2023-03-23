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  4. Итоги первого дня. Португалия разгромила Лихтенштейн с дублем Роналду
Евро
Португалия
23.03.2023 21:45 – FT 4 : 0
Лихтенштейн
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23 марта 2023, 23:59 | Обновлено 24 марта 2023, 01:50
749
11

Итоги первого дня. Португалия разгромила Лихтенштейн с дублем Роналду

Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью

23 марта 2023, 23:59 | Обновлено 24 марта 2023, 01:50
749
11
Итоги первого дня. Португалия разгромила Лихтенштейн с дублем Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта стартовал турнир квалификации Евро-2024 в группе J.

Португалия разгромила Лихтенштейн (4:0), а Босния – Исландию (3:0).

Встреча между Словакией и Люксембургом завершилась в нулевую ничью (0:0).

У португальцев звездный форвард Криштиану Роналду провел рекордный 197-й матч за сборную Португалию и отметился дублем.

Евро-2024. Квалификация. 1-й тур

Матчи 23 марта

Группа J

Португалия – Лихтенштейн – 4:0

Голы: Жоау Канселу, 8, Бернарду Силва, 47, Криштиану Роналду, 51, 63 (пен)

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.

Словакия – Люксембург – 0:0

Группа C

Італия – Англия – 1:2

Голы: Ретеги, 56 – Райс, 13, Кейн, 44 (пен).

Северная Македония – Мальта – 2:1

Голы: Эльмас, 66, Чурлинов, 72 – Янкам, 85.

Группа H

Казахстан – Словения – 1:2

Голы: Самородов, 24 – Брекало, 47, Випотник, 78.

Дания – Финляндия – 3:1

Голы: Хойлунд, 21, 82, 90+3 – Антман, 53

Сан-Марино – Северная Ирландия – 0:2

Голы: Чарльз, 24, 55

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Роналду тепер рекордсмен і по матчам і по голам. В нього вже їх 120. А Мессі нехай і далі отримує дармові золоті м"ячики.
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+2
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Am
Роналду та Мессі навіть зараз топи за статистикою, неймовірно просто
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0
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Springfield
Вот это... Словакия – Люксембург – 0:0  по теме Нагорняка.)
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-2
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