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Евро
Португалия
23.03.2023 21:45 - : -
Лихтенштейн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
23 марта 2023, 10:45 |
38
0

Португалия – Лихтенштейн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву

23 марта 2023, 10:45 |
38
0
Португалия – Лихтенштейн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта на «Жозе Алваладе» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Португалия встретится с Лихтенштейном.

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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Португалия – Лихтенштейн в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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