23.03.2023 21:45 - : -
Чемпионат Европы23 марта 2023, 10:45 |
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Португалия – Лихтенштейн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 23 марта в 21:45 по Киеву
23 марта 2023, 10:45 |
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23 марта на «Жозе Алваладе» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Португалия встретится с Лихтенштейном.
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Отборочный поединок Евро-2024 Португалия – Лихтенштейн в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.
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