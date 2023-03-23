23 марта на «Жозе Алваладе» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Португалия встретится с Лихтенштейном.

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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Португалия – Лихтенштейн в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.