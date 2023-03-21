23 марта на «Жозе Алваладе» пройдет матч 1-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу, в котором Португалия встретится с Лихтенштейном. Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда фактически начинает новую эру. Предыдущая была более чем достойной: именно с Фернанду Сантушем на скамейке и с Роналду в статусе звезды №1 получилось выиграть основные титулы - Евро-2016 и дебютную Лигу Наций. Да, в последнее время хватало проблем, и в обоих крайних отборах избранные финишировали 2-ми, после Украины и Сербии соответственно. Но, главное, пробивались на финальные турниры. И нельзя сказать, что в Катаре, на чемпионате мира, португальцы прямо провалились. Они вышли из группы, разгромили 6:1 Швейцарию. Но в четвертьфинале, в статусе явного фаворита, не удалось обыграть Марокко, да и решение выпускать Криштиану только со скамейки запасных вызвало немало вопросов к тренеру. А 0:1 стали приговором для Сантуша. В итоге его сменил Роберто Мартинес, что как раз провалился с Бельгией на чемпионате мира. И именно сейчас он дебютирует, в максимально лояльных условиях.

Лихтенштейн

Сборная находится на 198-м месте в рейтинге ФИФА, и это самая красноречивая оценка ее потенциала. Более того, национальная команда этой карликовой страны ни разу не была даже близка к подъему в первую сотню - в общем, ни разу не Исландия! Тем более что игроки выступают за местные клубы, типа Вадуца, или малоизвестные коллективы соседних стран, в основном Австрии и Швейцарии. Последняя хотя бы ничья датируется еще сентябрем 2021-го года, более того, она была единственной за более чем 2 десятка поединков. В 2022-м, даже в формате Лиги Наций, не получилось взять ни единого очка, не только с Молдовой и Латвией, но и Андоррой - 1:2, 0:2, и, в товарищеском поединке, с Гибралтаром. В итоге сняли наставника и не назвали нового - Паурич только и.о.. Но вряд ли многие за пределами княжества это заметили...

Статистика личных встреч

В 7 из 8 матчей выиграла Португалия, причем было и 8:0. Но в октябре 2004-го года аутсайдер дома сыграл с грандом 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что снова будет разгром. С учетом того, что дебютирует Роберто Мартинес, поклонник атакующего футбола, ставим на победу избранных при форе -5,0 голов с коэффициент - 1,99.