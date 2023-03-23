Португалия – Лихтенштейн – 4:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча

В четверг, 23 марта, проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Португалии и Лихтенштейна.

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Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

ГОЛ! 1:0. Жоау Канселу, 6 мин.

ГОЛ! 2:0. Бернарду Силва, 47 мин.

ГОЛ! 3:0. Криштиану Роналду, 51 мин (пен)

ГОЛ! 4:0. Криштиану Роналду, 63 мин