Чемпионат Европы23 марта 2023, 23:01 | Обновлено 23 марта 2023, 23:35
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Португалия – Лихтенштейн – 4:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024
23 марта 2023, 23:01 | Обновлено 23 марта 2023, 23:35
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В четверг, 23 марта, проходит матч 1-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Португалии и Лихтенштейна.
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Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
ГОЛ! 1:0. Жоау Канселу, 6 мин.
ГОЛ! 2:0. Бернарду Силва, 47 мин.
ГОЛ! 3:0. Криштиану Роналду, 51 мин (пен)
ГОЛ! 4:0. Криштиану Роналду, 63 мин
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