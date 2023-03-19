19.03.2023 13:00 - : -
Украина. Первая лига19 марта 2023, 04:09 | Обновлено 19 марта 2023, 04:16
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Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 марта в 13:00 по Киеву
19 марта 2023, 04:09 | Обновлено 19 марта 2023, 04:16
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В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Встречу можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.
В турнирной таблице чемпионата Украины «Ингулец» занимает 10-е место с 19-ю очками после 16-ти игр. У одесского «Черноморца» 15 турнирных пунктов и он занимает 14-ю позицию в таблице УПЛ.
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