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Чемпионат Украины
Ингулец
19.03.2023 13:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 марта 2023, 04:09 | Обновлено 19 марта 2023, 04:16
28
0

Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 марта в 13:00 по Киеву

19 марта 2023, 04:09 | Обновлено 19 марта 2023, 04:16
28
0
Ингулец – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Встречу можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Ингулец» занимает 10-е место с 19-ю очками после 16-ти игр. У одесского «Черноморца» 15 турнирных пунктов и он занимает 14-ю позицию в таблице УПЛ.

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Источник Sport.ua
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