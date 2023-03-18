В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором ковалевский «Колос» сыграет против закарпатского «Миная».

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Минай».