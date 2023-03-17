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  4. Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист
Чемпионат Украины
Металлист
17.03.2023 13:00 – FT 0 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 14:57 |
260
3

Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист

При Руслане Ротане команда с Кировоградщины играет только вничью и забивает все реже

17 марта 2023, 14:57 |
260
3
Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Металлист» – «Александрия» - 0:0

Кобзарь, 90+3 – Коркишко, 13, Мизюк, 17, Ралюченко, 57, Прядун, 62

«Металлист»: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 63) – Коркишко (Наумец, 46), Демченко (Багачанский, 90+4), Бойчук – Прядун (Рязанцев, 88).

«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Логинов, Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец (Сигеев, 62), Михайленко (Рыбалка, 63), Мустафаев (Волошин, 74) – Третьяков, Кулаков (Кобзарь, 74), Калитвинцев (Кожушко, 63).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 8 (4) – 4 (2)
Угловые: 4 – 9
Оффсайды: 3 – 1.

МЕТАЛЛИСТ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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axylinam
ротань хорошо тормознул Александрию, наша страна- рай для бездарных тренеров и функционеров и не только в футболе
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0
Vbolivalnyk-Peter
Лякає, те, що тренер який не може обіграти практично розвалений Металіст, маючи у своєму розпорядженні доволі пристойних виконавців за мірками УПЛ, виводитиме нашу національну збірну на відбіркові матчі... Сподіваюся Ротань реально буде підставкою для планшета, а збірною в онлайн режимі "рулитиме" Ребров
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0
BestOf
Классный результат ,теперь можно точно сказать ,что наше Динамо гранд европейского футбола не опустится ниже 4 места  ещё долго 
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0
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