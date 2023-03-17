Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист
При Руслане Ротане команда с Кировоградщины играет только вничью и забивает все реже
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Металлист» – «Александрия» - 0:0
Кобзарь, 90+3 – Коркишко, 13, Мизюк, 17, Ралюченко, 57, Прядун, 62
«Металлист»: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 63) – Коркишко (Наумец, 46), Демченко (Багачанский, 90+4), Бойчук – Прядун (Рязанцев, 88).
«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Логинов, Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец (Сигеев, 62), Михайленко (Рыбалка, 63), Мустафаев (Волошин, 74) – Третьяков, Кулаков (Кобзарь, 74), Калитвинцев (Кожушко, 63).
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
Удары (в створ): 8 (4) – 4 (2)
Угловые: 4 – 9
Оффсайды: 3 – 1.
МЕТАЛЛИСТ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
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