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Чемпионат Украины
Металлист
17.03.2023 13:00 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 15:44 |
178
1

Металлист – Александрия – 0:0. Еще одна ничья для Ротаня. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 18-го тура УПЛ

17 марта 2023, 15:44 |
178
1
Металлист – Александрия – 0:0. Еще одна ничья для Ротаня. Видеообзор матча
ФК Металлист

В пятницу, 17 марта, состоялся матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» играл против «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Металлист» – «Александрия» – 0:0

Кобзарь, 90+3 – Коркишко, 13, Мизюк, 17, Ралюченко, 57, Прядун, 62

«Металлист»: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 63) – Коркишко (Наумец, 46), Демченко (Багачанский, 90+4), Бойчук – Прядун (Рязанцев, 88).

«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Логинов, Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец (Сигеев, 62), Михайленко (Рыбалка, 63), Мустафаев (Волошин, 74) – Третьяков, Кулаков (Кобзарь, 74), Калитвинцев (Кожушко, 63).

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Источник Sport.ua
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VitosKH
Ротанька-Пердянька знову обісрався.Надо напевно ще Назаренка у збірну.
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