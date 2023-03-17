Металлист – Александрия – 0:0. Еще одна ничья для Ротаня. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 18-го тура УПЛ
В пятницу, 17 марта, состоялся матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» играл против «Александрии».
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Металлист» – «Александрия» – 0:0
Кобзарь, 90+3 – Коркишко, 13, Мизюк, 17, Ралюченко, 57, Прядун, 62
«Металлист»: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 63) – Коркишко (Наумец, 46), Демченко (Багачанский, 90+4), Бойчук – Прядун (Рязанцев, 88).
«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Логинов, Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец (Сигеев, 62), Михайленко (Рыбалка, 63), Мустафаев (Волошин, 74) – Третьяков, Кулаков (Кобзарь, 74), Калитвинцев (Кожушко, 63).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стоимость Ильи Забарного увеличилась на 3 млн, цена на Миколенко осталась прежней
В швейцарском Ньоне проведена жеребьевка ключевого этапа еврокубка