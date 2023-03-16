В пятницу, 17-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и «Александрия». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Очередной тур национального первенства начнется с матча в Ужгороде, где харьковский «Металлист» будет совершать попытку впервые в 2023 году набрать хоть какие-то очки ради отдаления от зон вылета и переходных матчей. В то же самое время «Александрия» под руководством Руслана Ротаня все еще не побеждала поэтому намерена исправить этот недочет в кратчайшие сроки. Или, хотя бы, не сыграть вничью в пятом матче чемпионата кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.