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Чемпионат Украины
Металлист
17.03.2023 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 19:46 | Обновлено 16 марта 2023, 19:47
123
0

Металлист – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

16 марта 2023, 19:46 | Обновлено 16 марта 2023, 19:47
123
0
Металлист – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В пятницу, 17-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и «Александрия». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Очередной тур национального первенства начнется с матча в Ужгороде, где харьковский «Металлист» будет совершать попытку впервые в 2023 году набрать хоть какие-то очки ради отдаления от зон вылета и переходных матчей. В то же самое время «Александрия» под руководством Руслана Ротаня все еще не побеждала поэтому намерена исправить этот недочет в кратчайшие сроки. Или, хотя бы, не сыграть вничью в пятом матче чемпионата кряду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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