Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Мы не были командой, которая наиграла на победу»
Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 16:55 | Обновлено 17 марта 2023, 17:06
653
2

Руслан РОТАНЬ: «Мы не были командой, которая наиграла на победу»

Наставник «Александрии» прокомментировал ничью в поединке с «Металлистом» (0:0)

17 марта 2023, 16:55 | Обновлено 17 марта 2023, 17:06
653
2
Руслан РОТАНЬ: «Мы не были командой, которая наиграла на победу»
ua-football.com. Руслан Ротань (справа) и Перица Огненович

«Александрия» под руководством Руслана Ротаня в четвертый раз подряд сыграла вничью в УПЛ. Наставник не считает, что его команда наиграла победу.

«Странный матч. Если в предыдущих трех матчах у нас было желание победить, матчи тяжело складывались, мы вырывали ничьи. Но сегодня… Я не знаю, что это поле, погода, но мы сегодня не были той командой, которая наиграла на победу.

Я считаю, что те замены, которые мы производим, должны усиливать игру, но сегодня у нас этого не было. Если в предыдущих матчах удавалось усиливать игру, то мы были инертными», – сказал Ротань.

После 17 туров у «Александрии» в активе 28 очков и 5-е место в турнирной таблице.

По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Металлист – Александрия – 0:0. Еще одна ничья для Ротаня. Видеообзор матча
Отрицательное развитие. Александрия не смогла обыграть Металлист
Руслан Ротань Александрия
Источник UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За сборную сыграет? В Борнмуте рассказали о ситуации Забарного
Футбол | 17 марта 2023, 16:28 0
За сборную сыграет? В Борнмуте рассказали о ситуации Забарного
За сборную сыграет? В Борнмуте рассказали о ситуации Забарного

Ждут игрока через один тур

Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
Футбол | 16 марта 2023, 22:15 30
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор
Фейеноорд – Шахтер – 7:1. Фиаско схемы Роттердам плюс. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Футбол | 17.03.2023, 01:30
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины
Футбол | 17.03.2023, 10:50
ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины
ВИДЕО. Треш из ЛК. Болельщик турецкой команды сломал нос игроку Фиорентины
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Бокс | 17.03.2023, 12:54
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfs2262ar
Клоун
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
17.03.2023, 01:55
Футбол
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
16.03.2023, 16:18 20
Футбол
Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
16.03.2023, 12:24 2
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
17.03.2023, 05:05 1
Биатлон
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
17.03.2023, 13:17 45
Футбол
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
16.03.2023, 10:05 18
Теннис
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
16.03.2023, 13:35 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности