Руслан РОТАНЬ: «Мы не были командой, которая наиграла на победу»

«Александрия» под руководством Руслана Ротаня в четвертый раз подряд сыграла вничью в УПЛ. Наставник не считает, что его команда наиграла победу.

«Странный матч. Если в предыдущих трех матчах у нас было желание победить, матчи тяжело складывались, мы вырывали ничьи. Но сегодня… Я не знаю, что это поле, погода, но мы сегодня не были той командой, которая наиграла на победу.

Я считаю, что те замены, которые мы производим, должны усиливать игру, но сегодня у нас этого не было. Если в предыдущих матчах удавалось усиливать игру, то мы были инертными», – сказал Ротань.

После 17 туров у «Александрии» в активе 28 очков и 5-е место в турнирной таблице.