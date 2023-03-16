В пятницу, 17 марта, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Юрия Иванова из Макеевки прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Металлист



Стремительный путь харьковского «Металлиста» из низших лиг в «элитный» дивизион был достаточно громким, так как в городе активно продвигалась идея продолжения традиций ушедшего в мир иной «того самого» одноименного клуба. Но в конечном итоге вся задумка начала сыпаться ровно в тот момент, как команда достигла УПЛ. Александр Кучер возглавил днепровский «Днепр-1» на фоне проблем у руководства клуба, а уже через по ходу текущей кампании мы стали свидетелями миграции ведущих футболистов «желто-синих» в расположение, по большому счету, принципиального соперника. Украинский специалист Олег Ратий не смог выступить гарантом достойных результатов команды во второй половине сезона, и в итоге Перица Огненович возглавил клуб во время зимней паузы.

«Металлист» завершил первую половину сезона на 11 месте из 16 команд-участниц УПЛ, но из-за двух стартовых поражений его позиция ухудшилась ровно на одну строку. В матчах против львовского «Руха» (1:2) и петровского «Ингульца» (1:2) команда пыталась демонстрировать атакующий футбол и даже забивала в ворота соперников, но для завоевания очков этого было недостаточно. Проблема также состоит и в том, что эти встречи проходили против прямых конкурентов, которым в итоге удалось подвинуть команду Огненовича в направлении зоны вылета. А вместе с тем, если верить информации из СМИ, начались и неочевидные манипуляции вокруг будущего сербского наставника во главе команды.

И хотя статус «и.о.» ни к чему толком не обязывает, предстоящая игра имеет все шансы стать для тренера последней в данной должности. «Черноморец» и «Минай» вполне могут зацепиться за очки в этом туре, и международную паузу «Металлист» может встретить уже в зоне вылета. Кроме того, у харьковчан наметилась кадровая проблема в центре защиты из-за удаления новичка Пати Алондо в прошлой игре.

Александрия



«Александрия» во время зимней паузы также пережила смену главного тренера. «Домашний» специалист Юрий Гура работал во главе «полиграфов» с заметным акцентом на перспективу, но незадолго до финала чемпионата мира-2022 в Катаре неожиданно появилась новость о его отставке. А немногим позднее все узнали, что наследником на его должности станет Руслан Ротань, что в итоге и вовсе переросло в совмещение начинающим украинским специалистом сразу трех должностей во главе клуба, национальной и молодежной сборных. В режиме «Юлия Цезаря» Ротань начнет работать вот уже в скором времени, а пока что его результаты во главе команды из Кировоградской области вызывают определенные опасения.

Далеко не каждая команда страны сейчас может похвастаться голами в каждом матче после возобновления УПЛ. «Александрия» в этом плане выделяется в выгодном свете, вот только желанных результатов это ей совершенно не приносит. Три подряд ничьих – с такой полосой в 2023 году удерживаться вблизи к зоне еврокубков долго не удастся, и тем более, что «полиграфы» тянут полосу неудач на два матча длиннее еще с прошлого года с перспективой иметь серьезные проблемы в перенесенной игре против «Днепра-1». К слову, именно игра против днепрян на фоне последовательных потерь очков выделялась в хорошем свете, так как результат 2:2 был добыт в волевом стиле. Чего не скажешь о матчах против «Металлиста 1925» (3:3) и «Миная» (1:1), где футболисты Ротаня были на голову выше соперников классом, но не воспользовались этим преимуществом.

История встреч



Футбольные пути «Металлиста» и «Александрия» ранее пересекались один раз в рамках УПЛ. Соперники играли в официальном матче в сентябре прошлого года – игра в Киеве завершилась победой «желто-синих» со счетом 1:3. Гол за «Александрию» забивал Владислав Калитвинцев, а у команды Ратия отличались Сергей Панасенко, Максим Прядун и Александр Мизюк.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Юрий Иванов из Макеевки, который на своем счету имеет уже 37 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Михаил Юхименко и Евгений Гашков, а резервным арбитром отработает Александр Соловьян. На матче будет отсутствовать система VAR. У Иванова есть опыт проведения матчей с участием «Металлиста» – 1 победа, тогда как с «Александрией» он пересекался 3 раза (2 победы и 1 ничья).

Ориентировочные составы



«Металлист»: Ермолов – Картушов, Мизюк, Порох, Романюк – Ралюченко, Панасенко – Бойчук, Демченко, Наумец – Прядун.

«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец, Михайленко, Мустафаев – Третьяков, Кобзар, Кожушко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости добудут победу при результативной игре. Нашей ставкой будет позиция – «Александрия» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.45.

17 марта, пятница