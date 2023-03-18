По пути Федорчука. Кто из ветеранов УПЛ вскоре объявит о завершении карьеры

12 марта достаточно неожиданно украинский футбол проводил на заслуженную пенсию 34-летнего экс-полузащитника «Руха», «Днепра», «Динамо» и ряда других команд Валерия Федорчука. Ветеран решил повесить бутсы на гвоздь в 34 года, остановившись на отметке в 262 поединка в рамках украинской Премьер-лиги.

Кто из ветеранов УПЛ в ближайшем будущем может проследовать по пути Федорчука и также объявить о завершении карьеры? Давайте выделим наиболее очевидных кандидатов…

Андрей Пятов

Возраст: 38 лет

Клуб: «Шахтер»



ФК Шахтер

Один из лучших вратарей в истории украинского футбола Андрей Пятов в последнее время уже не играет ключевой роли в своем клубе – донецком «Шахтере». В стане «горняков» ныне персоной № 1 на «ленточке» является Анатолий Трубин, и даже, если ближайшим летом этот вратарь будет продан, то «Шахтер» уже заблаговременно озадачился подбором его преемника, когда зимой приобрел у «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

38-летний Пятов имеет контракт с «горняками», который рассчитан до 30 июня, и вряд ли эта сделка будет продлена, учитывая то обстоятельство, что «Шахтер» нынче пытается максимально оптимизировать зарплатный бюджет, избавившись от высокооплачиваемых ветеранов. В частности, не так давно в «Интер Майями» был отпущен Сергей Кривцов, а летом донецкий клуб наверняка покинут еще несколько опытных исполнителей.

Для Пятова, который дебютировал в УПЛ летом 2003 года, вряд ли имеет смысл продолжать выступления где-то вне системы координат «Шахтера». Не исключено, что летом, когда Андрей все-таки решится повесить перчатки на гвоздь, ему будет предложена работа в клубной структуре – в академии или же в первой команде. Как бы там ни было, но для 10-кратного чемпиона Украины приходит время прощаться…

Юрий Панькив

Возраст: 38 лет

Клуб: «Рух»



ФК Рух

Панькиву, как и Пятову, в нынешнем году исполнится уже 39, а потому наступает время всерьез задуматься о завершении карьеры, пусть даже вратари в редких случаях способны оставаться на высоком уровне даже пересекая 40-летний рубеж.

В украинской Премьер-лиге Панькив дебютировал летом 2011 года в составе «Александрии». Впоследствии Юрий поиграл за столичный «Арсенал», донецкий «Металлург», каменскую «Сталь», а с лета 2021-го выступает за львовский «Рух». Является капитаном этой команды, и в текущем сезоне имеет регулярную игровую практику. Всего в УПЛ Панькив провел 254 поединка, однако никаких титулов в отечественном футболе за многолетнюю карьеру так и не добыл…

30 июня у Панькива истекает контракт с «Рухом», и вполне вероятно, что после этого вратарь попрощается с профессиональным футболом. Проблема львовского клуба заключается в том, что за спиной ветерана нет вратаря с более-менее пристойным опытом, а находятся лишь 19-летние Дмитрий Ледвий и Юрий-Владимир Герета. Впрочем, оба молодых кипера имеют довольно неплохие отзывы от специалистов, а потому если Панькив все-таки закончит, то далеко не факт, что «Руху» экстренно придется приглашать кого-то из числа опытных вратарей.

Евгений Селезнев

Возраст: 37 лет

Клуб: «Минай»



ФК Минай

37-летний Евгений Селезнев, возможно, объявит о завершении карьеры игрока еще до официального окончания нынешнего сезона в украинской Премьер-лиге. Дело в том, что опытный форвард в настоящий момент де-факто не имеет команды, хотя официально «Минай» не сообщал о расторжении с ним трудового соглашения. По неофициальной информации, Селезнев с осени не работает с командой из-за проблем с наставником Владимиром Шараном, и сейчас его фамилии нет в заявке команды из Закарпатской области на чемпионат страны.

Также недавно стало известно, что Селезнев записался на тренерские курсы, что вскоре может привести к смене рода деятельности для одного из лучших голеадоров в истории украинской Премьер-лиги.

Как бы там ни было, но 3-кратный чемпион Украины в составе «Шахтера» Евгений Селезнев настолько непредсказуем в своих поступках, что гадать, какое решение он примет – дело абсолютно неблагодарное. Это один из немногих случаев, когда лучше немного подождать и констатировать по факту, чем пытаться что-то предвидеть или предугадывать наперед. Хотя биологический возраст – штука, которую не обманешь, и хочет или нет Селезнев, а его время в качестве футболиста уже практически ушло за горизонт…

Александр Бандура

Возраст: 36 лет

Клуб: «Минай»



ФК Минай

В конце мая нынешнему капитану «Миная» Александру Бандуре исполнится 37 лет, и этот фактор, в совокупности с контрактом, который у ветерана рассчитан до 30 июня, заставляет задуматься о том, что вскоре опытный вратарь решится попрощаться с футболом.

В украинской Премьер-лиге Бандура дебютировал в сентябре 2008 года в составе симферопольской «Таврии», которой тогда руководил Михаил Фоменко. С тех пор вратарь отыграл в турнире 205 поединков, и является ключевым стражем ворот «Миная» в текущем сезоне.

Карьера Бандуры прошла преимущественно в далеко не топовых клубах отечественного чемпионата. Там он всегда имел возможность демонстрировать свое незаурядное мастерство и порой становился тем, кто едва ли не в одиночку добывал очки для своих коллективов. Но всему рано или поздно приходит конец. Очевидно, что в самое ближайшее время так решит и Бандура, которому наверняка уже надоело постоянно решать более чем скромные задачи на уровне УПЛ, и не иметь предложений от более амбициозных коллективов. А если так, то уход на пенсию, вероятно, уже по итогам текущего сезона станет самым логичным решением. Особенно он станет неизбежным в том случае, если «Минай» не сможет сохранить прописку в элите, и спикирует на понижение…

Вадим Милько

Возраст: 36 лет

Клуб: «Колос»



ФК Колос

Воспитанник киевского футбола Вадим Милько, на счету которого даже есть 2 матча в составе «Динамо», с 2017 года выступает за «Колос», для которого стал уже без малейшей доли преувеличения легендарной фигурой. Вместе с командой из Ковалевки ее нынешний капитан Милько вышел из Первой лиги в УПЛ, хотя в элитарном дивизионе дебютировал еще в 2007-м за «Динамо» при Анатолии Демьяненко.

Всего в УПЛ Милько провел 172 матча, однако по весне ветеран имеет не так много игрового времени на поле, нежели раньше, из-за чего можно сделать вывод, что в «Колосе» постепенно готовятся к уходу опытного исполнителя. Тем более, что контракт Милько с клубом из Ковалевки истекает 30 июня, и далеко не факт, что стороны выразят обоюдное желание к его продлению.

В августе Милько исполнится 37, и, в случае ухода из «Колоса», ветеран вряд ли хоть откуда-то получит действительно стоящее предложение, ради которого имело бы смысл продолжать рисковать здоровьем и отдавать все силы футболу…

Александр Рыбка

Возраст: 35 лет

Клуб: «Львов»



ФК Львов

Экс-вратарю «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Александру Рыбке посчастливилось четырежды (трижды в составе киевлян и один раз с дончанами) выигрывать чемпионат Украины, а потому его карьеру можно смело называть очень успешной. Не помеха этому даже скандальная история вокруг допинга, которая фактически заставила Александра покинуть «Шахтер», где он блистал в Лиге чемпионов и стал единственным вратарем, который смог посадить на скамейку запасных находящегося в расцвете сил Андрея Пятова.

С 2017 года Рыбка выступал за рубежом – в Турции, Азербайджане и Латвии, а затем вернулся в Украину, где недолгое время поиграл за «Металлист», а в январе нынешнего года принял решение перебраться во «Львов». Очевидно, что у Олега Дулуба Рыбка будет ключевым голкипером, и он действительно способен помочь львовянам избежать понижения в классе, однако если приключится наиболее нежелательный для этого клуба вариант, то исключать не стоит ничего.

Контракт Рыбки со «Львовом» рассчитан до 30 июня, и слишком многое, как уже говорилось, будет зависеть от результатов команды. Если львовянам удастся сохранить прописку в элите, то Александр наверняка получит предложение еще как минимум на год задержаться в команде, но если же нет, то чистка состава у «Львова» будет кардинальной, и ветерану, на счету которого 93 поединка в УПЛ, скорее всего, сперва придется подыскивать себе новый клуб, в процессе чего он вполне может придти к решению о целесообразности остановиться, окончательно уступив дорогу молодежи.

Денис Олейник

Возраст: 35 лет

Клуб: «Ворскла»



ФК Ворскла

Денис Олейник в 2007 году становился чемпионом Украины в составе «Динамо», но всего за киевскую команду он провел лишь 5 поединков, и куда более запомнился болельщикам по ярким голам и передачам за «Металлист», а затем и «Днепр». В 2014 году Олейник покинул Украину, и в течение трех лет играл в Нидерландах и Германии за «Витесс» и «Дармштадт», соответственно. Впоследствии ненадолго вернулся, но в 2018-м опять уехал – на этот раз в Финляндию, где четыре года отыграл за СИК.

Летом минувшего года Олейник получил предложение вернуться в УПЛ, где его в ряды «Ворсклы» позвал Виктор Скрипник. Этому тренеру всегда импонировали такие креативные исполнители, как Денис, а потому неудивительно, что в осенней части сезона Олейник был одной из ключевых фигур в полтавской команде. По весне опытный хавбек еще не появлялся на поле, и даже отсутствовал в заявке на матчи против «Зари» и «Вереса».

16 июня Олейник отпразднует свой 36-й день рождения, а через две недели после этого у ветерана истечет контракт с «Ворсклой». Учитывая непростое финансовое положение, в котором ныне находится полтавский клуб, а также возможное невыполнение задач на сезон, скорее всего, «Ворсклу» ждет существенное обновление состава, и этот процесс может послужить катализатором для Олейника, чтобы принять решение закончить играть в футбол, сфокусировавшись в жизни на чем-то ином.

Александр Гладкий

Возраст: 35 лет

Клуб: «Черноморец»



ФК Черноморец

35-летний Александр Гладкий в составе «Шахтера» трижды становился чемпионом Украины, а еще он является уникальным для отечественного футбола игроком, так как имеет в своей карьере выступления за все серьезные коллективы, представленные в разное время на уровне УПЛ – «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Металлист», «Карпаты», «Зарю», «Черноморец».

За одесскую команду Гладкий играет с лета минувшего года, и имеет контракт со сроком действия до 30 июня. В августе Александру исполнится 36… Он уже не настолько быстр и подвижен, как в лучшие годы, но все еще способен быть невероятно опасным в штрафной соперника, и недавно еще больше укрепился в топ-10 лучших бомбардиров в истории украинских команд.

Пока статистика Гладкого в «Черноморце» абсолютно не впечатляет (1 гол в 16 матчах сезона в УПЛ), а потому его дальнейшее пребывание в Одессе находится под огромным вопросом. Равно как пока непонятно, где окажутся в следующем сезоне сами «моряки», ведущие отчаянную борьбу со «Львовом», «Минаем», «Металлистом», «Рухом» и «Вересом» за выживание.