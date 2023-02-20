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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 18:02 |
1237
10

ФОТО. Селезнев записался на тренерские курсы

Форвард «Миная» осваивает новую профессию

20 февраля 2023, 18:02 |
1237
10
ФОТО. Селезнев записался на тренерские курсы
ФК Минай. Евгений Селезнев

37-летний украинский форвард Евгений Селезнев у себя в соцсетях сообщил о том, что пошел на тренерские курсы:

«Начало получения знаний», – написал Селезнев.

Напомним, Селезнев продолжает числиться игроком «Миная». Несмотря на это, в нынешнем сезоне он провел на поле в официальных матчах всего 7 минут. Селезнев не поехал с командой на сборы в Турции.

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Евгений Селезнев Минай фото
Источник Instagram
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Комментарии 10
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romanchik.8409
У него вид будто он и есть эти курсы!Но скорее всего это курсы повара...Чтобы кормить семью 
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+4
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Макс Максов
Це по боксу, чи по хокею?) А може таки футбол...
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+4
Al1515
Не представляю селезнева в роли тренера .то что интеллект там ноль это понятно но постоянное дурное кручение головой и попытка набить харю каждому кто задаёт вопрос как-то не вяжется с ролью наставника .Нужно его послать к Артете на стажировку .пусть поучится выдержке 
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+3
Al1515
Жека быстрее заканчивай эти курсы .В Челси возможно уберут Грэма Поттера и освободится вакантное место .Не удивлюсь если главным тренером назначатЖеку Селезнева 
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+2
Al1515
Селезнев похож на русскую вату .Ума немного а выживаемость максимальная .Вспомните как за пьянку его отчислили из колоса .казалось бы волчий билет до конца жизни а не тут то было .Ещё и поиграл в Минае и неожиданно начал отвечать на украинском правда страшном хуже суржика а глядишь ещё и тренером станет и будут агенты предлагать в клубы первой лиги как тренера с новым мышлением 
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+2
Remark
С ним даже рядом и сидеть никто не хочет! 
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+1
Октавий Фландрийский
Я офигиваю, он что, умеет буковки читать? Никогда бы не подумал... Будет супер-тренером, если получиться закончить курсы на Диплом "С"... Главное, чтобы не споил слушателей...
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+1
Злий Глобинець
Оооо, колоритний буде "коуч"! Щось середнє між Кварцяним, Поворознюком та Васею Кобіним!
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0
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