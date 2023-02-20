ФОТО. Селезнев записался на тренерские курсы

37-летний украинский форвард Евгений Селезнев у себя в соцсетях сообщил о том, что пошел на тренерские курсы:

«Начало получения знаний», – написал Селезнев.

Напомним, Селезнев продолжает числиться игроком «Миная». Несмотря на это, в нынешнем сезоне он провел на поле в официальных матчах всего 7 минут. Селезнев не поехал с командой на сборы в Турции.