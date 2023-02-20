Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 18:02 |
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ФОТО. Селезнев записался на тренерские курсы
Форвард «Миная» осваивает новую профессию
20 февраля 2023, 18:02 |
1237
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37-летний украинский форвард Евгений Селезнев у себя в соцсетях сообщил о том, что пошел на тренерские курсы:
«Начало получения знаний», – написал Селезнев.
Напомним, Селезнев продолжает числиться игроком «Миная». Несмотря на это, в нынешнем сезоне он провел на поле в официальных матчах всего 7 минут. Селезнев не поехал с командой на сборы в Турции.
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Комментарии 10
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У него вид будто он и есть эти курсы!Но скорее всего это курсы повара...Чтобы кормить семью
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Це по боксу, чи по хокею?) А може таки футбол...
Не представляю селезнева в роли тренера .то что интеллект там ноль это понятно но постоянное дурное кручение головой и попытка набить харю каждому кто задаёт вопрос как-то не вяжется с ролью наставника .Нужно его послать к Артете на стажировку .пусть поучится выдержке
Жека быстрее заканчивай эти курсы .В Челси возможно уберут Грэма Поттера и освободится вакантное место .Не удивлюсь если главным тренером назначатЖеку Селезнева
Селезнев похож на русскую вату .Ума немного а выживаемость максимальная .Вспомните как за пьянку его отчислили из колоса .казалось бы волчий билет до конца жизни а не тут то было .Ещё и поиграл в Минае и неожиданно начал отвечать на украинском правда страшном хуже суржика а глядишь ещё и тренером станет и будут агенты предлагать в клубы первой лиги как тренера с новым мышлением
С ним даже рядом и сидеть никто не хочет!
Я офигиваю, он что, умеет буковки читать? Никогда бы не подумал... Будет супер-тренером, если получиться закончить курсы на Диплом "С"... Главное, чтобы не споил слушателей...
Оооо, колоритний буде "коуч"! Щось середнє між Кварцяним, Поворознюком та Васею Кобіним!
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