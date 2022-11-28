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  4. Селезнев – все? Источник сообщил, что форвард уже не тренируется с Минаем
Украина. Премьер лига
28 ноября 2022, 07:35 |
414
0

Селезнев – все? Источник сообщил, что форвард уже не тренируется с Минаем

Нападающий больше не сыграет за украинский клуб

28 ноября 2022, 07:35 |
414
0
Селезнев – все? Источник сообщил, что форвард уже не тренируется с Минаем
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий украинского футбольного клуба «Минай» Евгений Селезнев больше не сыграет за команду.

Сообщается, что форвард уже давно не тренируется с командой:

«Формально сегодня был последний день Евгения Селезнева в статусе игрока «Миная». Фактически футболист не играет и не тренируется с коллективом с середины октября.

Один известный комментатор-журналист уже предположил конфликт Шарана с Селезневым. А здесь вам будут не предположения, а факты. Как такового неприятия между Шараном и Селезневым не было и нет. Тренер в коммуникациях с игроком имеет жесткие слово и позицию, Селезнев не нарушал субординации. Селезнев нарушал спортивный режим. Это подмечал не только тренерский штаб, но и рабочие клуба и стадиона. Шаран сначала не рубил с плеча и давал футболисту шанс, но терпение тренера лопнуло, когда на одной из тренировок Селезнев в возбужденном состоянии едва не травмировал двух партнеров по команде. После этого Селезневу был закрыт путь не только на игры, но и на тренировки «Миная». Именно после этого Селезнев прощупывал почву на предмет возможного трудоустройства в «Вересе». Игрок поддерживал форму индивидуально. А Шаран до такой степени открестился от него, что при договоренностях об интервью даже выдвигал предварительное условие — не спрашивать о Селезневе.

Важное уточнение. Летом нельзя подписывать контракты на полгода (такие соглашения не регистрируют). Селезнев и «Минай» заключили контракт на год, но дополнительно оформили документ о том, что прекращают сотрудничество в конце 2022-го года по обоюдному согласию. Этим документом клуб страховал себя именно от ситуации, которая в итоге и сложилась. Этот документ будет активирован. Селезнев и «Минай» – это уже разные истории».

Ранее стало известно, что у Селезнева и Шарана появились разногласия.

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Евгений Селезнев Минай
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