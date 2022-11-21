Источник: у Селезнева конфликт с Шараном, они не воспринимают друг друга
Форвард вряд ли побьет рекорд результативности
По информации журналиста Виктора Вацко, форвард «Миная» Евгений Селезнев хочет продолжать карьеру, однако у игрока конфликт с наставником Владимиром Шараном.
«Насколько я знаю, у Селезнева конфликт с Шараном. Он не воспринимает Шарана, а Шаран не воспринимает Селезнева. Что-то там случилось».
«Сам Селезнев не хочет это комментировать, я ему предложил записать интервью. Пока Шаран в «Минае», вряд ли мы увидим Женю на поле, все идет к завершению карьеры», — сказал Вацко.
В нынешнем сезоне Селезнев, который надеется побить рекорд результативности в истории чемпионатов Украины, провел один матч.
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