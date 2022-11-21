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  4. Источник: у Селезнева конфликт с Шараном, они не воспринимают друг друга
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 14:48 |
2129
3

Источник: у Селезнева конфликт с Шараном, они не воспринимают друг друга

Форвард вряд ли побьет рекорд результативности

21 ноября 2022, 14:48 |
2129
3
Источник: у Селезнева конфликт с Шараном, они не воспринимают друг друга
ФК Минай

По информации журналиста Виктора Вацко, форвард «Миная» Евгений Селезнев хочет продолжать карьеру, однако у игрока конфликт с наставником Владимиром Шараном.

«Насколько я знаю, у Селезнева конфликт с Шараном. Он не воспринимает Шарана, а Шаран не воспринимает Селезнева. Что-то там случилось».

«Сам Селезнев не хочет это комментировать, я ему предложил записать интервью. Пока Шаран в «Минае», вряд ли мы увидим Женю на поле, все идет к завершению карьеры», — сказал Вацко.

В нынешнем сезоне Селезнев, который надеется побить рекорд результативности в истории чемпионатов Украины, провел один матч.

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Источник Вацко Live
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Комментарии 3
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Remark
У кормильца конфликт с головой, со своей. Остальные тут не при чем. 
Я считаю, что он достойная замена великому пивному кошатнику Леоненку! 
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0
Сергій Мартинюк
Прям як і в  Роналдо ))))
На пенсію 
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0
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