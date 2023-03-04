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  4. Александр Гладкий забил 125-й мяч в рядах украинских клубов
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 20:31 | Обновлено 04 марта 2023, 20:44
1695
0

Александр Гладкий забил 125-й мяч в рядах украинских клубов

35-летнему форварду остался всего один гол, чтобы стать «сотником» УПЛ

04 марта 2023, 20:31 | Обновлено 04 марта 2023, 20:44
1695
0
Александр Гладкий забил 125-й мяч в рядах украинских клубов
ФК Черноморец. Александр Гладкий

В матче с «Вересом» (3:1) Александр Гладкий забил 125-й мяч в рядах украинских клубов. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости. 99 раз Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 – в Кубке Украины, 9 – в еврокубках и 4 – в Суперкубке Украины. 63 гола 35-летний форвард записал в свой актив в «Шахтере», 24 – в «Карпатах», по 15 – в «Заре» и «Харькове», 4 – в «Днепре», 3 – в «Черноморце» и 1 – в «Металлисте».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров украинских клубов за годы независимости (1992-2023)

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Сергей РЕБРОВ

123

20

-

31

174

2.

Максим ШАЦКИХ

124

24

-

23

171

3.

Андрей ВОРОБЕЙ

105

25

-

13

143

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

117

12

-

14

143

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

99

19

-

19

137

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

103

6

1

23

133

7.

Андрей ШЕВЧЕНКО

83

20

-

25

129

8.

ЛУИС АДРИАНУ

77

16

3

32

128

9.

Александр ГЛАДКИЙ

99

13

4

9

125

10.

Сергей МИЗИН

90

14

-

2

106

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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