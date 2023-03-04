Александр Гладкий забил 125-й мяч в рядах украинских клубов
35-летнему форварду остался всего один гол, чтобы стать «сотником» УПЛ
В матче с «Вересом» (3:1) Александр Гладкий забил 125-й мяч в рядах украинских клубов. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости. 99 раз Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 – в Кубке Украины, 9 – в еврокубках и 4 – в Суперкубке Украины. 63 гола 35-летний форвард записал в свой актив в «Шахтере», 24 – в «Карпатах», по 15 – в «Заре» и «Харькове», 4 – в «Днепре», 3 – в «Черноморце» и 1 – в «Металлисте».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 бомбардиров украинских клубов за годы независимости (1992-2023)
|
|
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
123
|
20
|
-
|
31
|
174
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
124
|
24
|
-
|
23
|
171
|
3.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
105
|
25
|
-
|
13
|
143
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
117
|
12
|
-
|
14
|
143
|
5.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
99
|
19
|
-
|
19
|
137
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
103
|
6
|
1
|
23
|
133
|
7.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
83
|
20
|
-
|
25
|
129
|
8.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
77
|
16
|
3
|
32
|
128
|
9.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
99
|
13
|
4
|
9
|
125
|
10.
|
Сергей МИЗИН
|
90
|
14
|
-
|
2
|
106
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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