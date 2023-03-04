В матче с «Вересом» (3:1) Александр Гладкий забил 125-й мяч в рядах украинских клубов. Он стал 9-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости. 99 раз Александр поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 13 – в Кубке Украины, 9 – в еврокубках и 4 – в Суперкубке Украины. 63 гола 35-летний форвард записал в свой актив в «Шахтере», 24 – в «Карпатах», по 15 – в «Заре» и «Харькове», 4 – в «Днепре», 3 – в «Черноморце» и 1 – в «Металлисте».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров украинских клубов за годы независимости (1992-2023)

ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Сергей РЕБРОВ 123 20 - 31 174 2. Максим ШАЦКИХ 124 24 - 23 171 3. Андрей ВОРОБЕЙ 105 25 - 13 143 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 117 12 - 14 143 5. Андрей ЯРМОЛЕНКО 99 19 - 19 137 6. ЖУНИОР МОРАЕС 103 6 1 23 133 7. Андрей ШЕВЧЕНКО 83 20 - 25 129 8. ЛУИС АДРИАНУ 77 16 3 32 128 9. Александр ГЛАДКИЙ 99 13 4 9 125 10. Сергей МИЗИН 90 14 - 2 106

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.