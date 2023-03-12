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Чемпионат Италии
Милан
13.03.2023 21:45 - : -
Салернитана
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Италия
12 марта 2023, 18:57 | Обновлено 12 марта 2023, 19:00
22
0

Милан – Салернитана. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 13 марта в 21:45 по Киеву

12 марта 2023, 18:57 | Обновлено 12 марта 2023, 19:00
22
0
Милан – Салернитана. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта на «Сан-Сиро» пройдет матч 26-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с «Салернитаной». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Милан

Клуб находится в очень непростой ситуации. Причем вынужден еще и отвлекаться на Лигу чемпионов. На этой неделе в рамках главного еврокубка играли на выезде против Тоттенхэма, что в феврале был обыгран на выезде. В Лондоне итальянцы прагматично выстояли на 0-0. При этом сейчас нужно, несмотря на любую усталость, выжимать максимум в рамках Кальчо. И так допустили достаточно неожиданную осечку, проиграв 1-2 во Флоренции. Поражение Фиорентине сразу же откинуло красно-черных на 5-е место в текущей турнирной таблице Серии А. Конкуренция в целом очерчена: штрафы Ювентуса и новый спад Аталанты означает, что за 3-4 место (и пропуск в Лигу чемпионов) россонери будут оспаривать с Лацио и Ромой, и разница между ними минимальна. У волков столько же очков, но лучше дополнительные показатели, у орлов на 1 балл больше, 48 против 47.

Салернитана

Команда в прошлом сезоне чудесным образом спаслась от вылета - снова себя футбольным волшебником показал Никола. Но, как часто у него бывает, уже в следующем розыгрыше Давиде постепенно утратил статус героя. Примечательно, что после 1-го увольнения его быстро вернули, но продержался наставник всего пару матчей. Его сменил Паулу Соуза, и, несмотря на свою достаточно противоречивую репутацию, португалец на новом посту дает неплохой результат. Под его руководством морские коньки, что до этого сухо проиграли трижды, смогли разгромить Монцу. А в прошлом туре была нулевая ничья на поле Сампдории. Теперь, с 25-ю очками, клуб снова накопил отрыв от лучшего из аутсайдеров - Вероны.

Статистика личных встреч

Всего между клубами было сыграно 5 матчей. И только год назад, в феврале 2022-го, Салернитана зацепилась за ничью с грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что чемпион выиграет, вопрос только в том, насколько крупно. Стоит ограничиться форой в -1,5 забитых гола с коэффициентом - 1,81.

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Салернитана Милан чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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