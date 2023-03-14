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Чемпионат Италии
Милан
13.03.2023 21:45 – FT 1 : 1
Салернитана
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Италия
14 марта 2023, 00:43 | Обновлено 14 марта 2023, 00:56
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Милан – Салернитана – 1:1. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 26-го тура чемпионата Италии

14 марта 2023, 00:43 | Обновлено 14 марта 2023, 00:56
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Милан – Салернитана – 1:1. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

​13 марта состоялся матч 26-го тура Серии A, в котором «Милан» играл против «Салернитаны».

Россонери потеряли важные очки в борьбе за зону ЛЧ, сыграв вничью (1:1) с командой из нижней половины таблицы.

Впервые с сезона 1994/95 в стартовый состав «Милана» на поединок Серии А не попал ни один итальянец.

На гол Оливье Жиру, забитый в конце первого тайма, гости ответили точным ударом Булайе Диа после перерыва.

Серия A. 26-й тур, 13 марта

Милан – Салернитана – 1:1

Голы: Жиру, 45+1 – Диа, 61

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Оливье Жиру, 45+1 мин.

ГОЛ! 1:1. Булайе Диа, 61 мин.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Салернитана).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Оливье Жиру видео голов и обзор Салернитана Булайе Диа
Источник Sport.ua
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