​13 марта состоялся матч 26-го тура Серии A, в котором «Милан» играл против «Салернитаны».

Россонери потеряли важные очки в борьбе за зону ЛЧ, сыграв вничью (1:1) с командой из нижней половины таблицы.

Впервые с сезона 1994/95 в стартовый состав «Милана» на поединок Серии А не попал ни один итальянец.

На гол Оливье Жиру, забитый в конце первого тайма, гости ответили точным ударом Булайе Диа после перерыва.

Серия A. 26-й тур, 13 марта

Милан – Салернитана – 1:1

Голы: Жиру, 45+1 – Диа, 61

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Оливье Жиру, 45+1 мин.

ГОЛ! 1:1. Булайе Диа, 61 мин.