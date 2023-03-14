Милан – Салернитана – 1:1. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 26-го тура чемпионата Италии
13 марта состоялся матч 26-го тура Серии A, в котором «Милан» играл против «Салернитаны».
Россонери потеряли важные очки в борьбе за зону ЛЧ, сыграв вничью (1:1) с командой из нижней половины таблицы.
Впервые с сезона 1994/95 в стартовый состав «Милана» на поединок Серии А не попал ни один итальянец.
На гол Оливье Жиру, забитый в конце первого тайма, гости ответили точным ударом Булайе Диа после перерыва.
Серия A. 26-й тур, 13 марта
Милан – Салернитана – 1:1
Голы: Жиру, 45+1 – Диа, 61
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Оливье Жиру, 45+1 мин.
ГОЛ! 1:1. Булайе Диа, 61 мин.
События матча
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