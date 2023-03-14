Стефано ПИОЛИ: «Дело не в психологическом или физическом спаде Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от поединка 26-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (1:1).

«Дело не в психологическом или физическом спаде. Команда, которая выходит вперед, должна сделать гораздо больше для победы. После пропущенного гола матч стал напряженным и нервным. Это упущенная возможность.

Если Лига чемпионов повлияла на нас, значит, нам нужно расти. Большие команды играют, чтобы побеждать. Команда осталась такой сплоченной, что и в прошлом сезоне. Изменилось то, что у нас нет стабильности, и это касается многих команд чемпионата, кроме «Наполи». Мы должны быть конкурентоспособны в Италии и в Европе. Мы должны были извлечь мотивацию из матча с «Тоттенхэмом», – заявил Пиоли.

«Милан» в таблице Серии А занимает 4-е место с 48-ю очками. У «Салернитаны» 26 пунктов и 16-я позиция. Лидирует «Наполи», имеющий 68 очков.