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Чемпионат Италии
Милан
13.03.2023 21:45 – FT 1 : 1
Салернитана
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Италия
14 марта 2023, 02:14 | Обновлено 14 марта 2023, 02:36
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0

Стефано ПИОЛИ: «Дело не в психологическом или физическом спаде Милана»

Наставник «Милана» – о матче с «Салернитаной»

14 марта 2023, 02:14 | Обновлено 14 марта 2023, 02:36
31
0
Стефано ПИОЛИ: «Дело не в психологическом или физическом спаде Милана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от поединка 26-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (1:1).

«Дело не в психологическом или физическом спаде. Команда, которая выходит вперед, должна сделать гораздо больше для победы. После пропущенного гола матч стал напряженным и нервным. Это упущенная возможность.

Если Лига чемпионов повлияла на нас, значит, нам нужно расти. Большие команды играют, чтобы побеждать. Команда осталась такой сплоченной, что и в прошлом сезоне. Изменилось то, что у нас нет стабильности, и это касается многих команд чемпионата, кроме «Наполи». Мы должны быть конкурентоспособны в Италии и в Европе. Мы должны были извлечь мотивацию из матча с «Тоттенхэмом», – заявил Пиоли.

«Милан» в таблице Серии А занимает 4-е место с 48-ю очками. У «Салернитаны» 26 пунктов и 16-я позиция. Лидирует «Наполи», имеющий 68 очков.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Салернитана Милан Стефано Пиоли
Источник Football-Italia
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