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Чемпионат Италии
Милан
13.03.2023 21:45 – FT 1 : 1
Салернитана
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Италия
13 марта 2023, 23:48 | Обновлено 13 марта 2023, 23:53
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Без итальянцев. Милан потерял важные очки дома в игре с Салернитаной

Гол Оливье Жиру, забитый в конце первого тайма, не оказался победным

13 марта 2023, 23:48 | Обновлено 13 марта 2023, 23:53
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Без итальянцев. Милан потерял важные очки дома в игре с Салернитаной
Getty Images/Global Images Ukraine

​13 марта состоялся матч 26-го тура Серии A, в котором «Милан» играл против «Салернитаны».

Россонери потеряли важные очки в борьбе за зону ЛЧ, сыграв вничью (1:1) с командой из нижней половины таблицы.

Впервые с сезона 1994/95 в стартовый состав «Милана» на поединок Серии А не попал ни один итальянец.

На гол Оливье Жиру, забитый в конце первого тайма, гости ответили точным ударом Булайе Диа после перерыва.

Серия A. 26-й тур, 13 марта

Милан – Салернитана – 1:1

Голы: Жиру, 45+1 – Диа, 61

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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Салернитана Оливье Жиру Булайе Диа
Источник Sport.ua
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