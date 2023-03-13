13.03.2023 21:45 - : -
Италия13 марта 2023, 20:38 | Обновлено 13 марта 2023, 20:47
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Милан – Салернитана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 марта в 21:45 поединок 26-го тура чемпионата Италии
13 марта 2023, 20:38 | Обновлено 13 марта 2023, 20:47
47
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13 марта проходит матч 26-го тура Серии A, в котором «Милан» играет против «Салернитаны».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Милан – Салернитана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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