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Чемпионат Италии
Милан
13.03.2023 21:45 - : -
Салернитана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 марта 2023, 20:38 | Обновлено 13 марта 2023, 20:47
47
0

Милан – Салернитана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 марта в 21:45 поединок 26-го тура чемпионата Италии

13 марта 2023, 20:38 | Обновлено 13 марта 2023, 20:47
47
0
Милан – Салернитана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта проходит матч 26-го тура Серии A, в котором «Милан» играет против «Салернитаны».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Милан – Салернитана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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