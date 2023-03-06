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Чемпионат Украины
Львов
06.03.2023 13:00 – FT 1 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 14:58 | Обновлено 06 марта 2023, 15:24
448
3

Битва аутсайдеров. Львов с минимальным счетом обыграл Минай

Львовяне снова нанесли поражение закарпатцам в чемпионате

06 марта 2023, 14:58 | Обновлено 06 марта 2023, 15:24
448
3
Битва аутсайдеров. Львов с минимальным счетом обыграл Минай
УПЛ

Из тех игроков, которые выступали в первой части чемпионата за «Львов», в стартовом составе остался только один Грысьо. Так что, в составе «горожан» дебютировало 10 (!) новичков, в том числе 5 легионеров, для которых это были и дебютные матчи в УПЛ. Главный тренер «Миная» Владимир Шаран после недавнего поражения в перенесенном матче от «Шахтера» сделал несколько изменений в стартовом составе. Вместо Воробчака, Рогозинского и Байдала на поле вышли Мельник и два новичка минайцев – Булеза, выступавший за юношей «Шахтера», и Петько из «Черноморца».

Обе команды активно начали поединок соседей по нижней части турнирной таблицы. Было много борьбы за мяч и опасных моментов у обеих ворот не возникало. Первый удар по воротам нанесли хозяева поля, когда после розыгрыша углового Дитятьев пробивал головой, но мяч пролетел выше ворот. Гости же имели возможность открыть счет после дальнего удара Вишневского, который ощутила на себе перекладина ворот «Львова».

Минайцы в дальнейшем активно искали пути взятия ворот соперников и после суеты и серии рикошетов в штрафной «Львова» заключительный удар наносил Булеза, но и ему не хватило точности. Также не оказался прицельным удар Твердохлеба, когда Рыбка без проблем завладел мячом. Напряжение на поле нарастало и арбитру пришлось показывать желтые карточки не только игрокам, но и главному тренеру гостей Шарану.

Во время перерыва произошла только одна замена, когда Богунов после выступлений за «Диназ» вернулся во «Львов». Уже в дебюте второй половины встречи «Минай» имел хорошую возможность открыть счет, но Петько с линии вратарской площади пробил выше ворот. Игра на время снова сместилась в центральную часть поля, и футболисты обеих команд часто ошибались при передачах партнерам.

Хватается за голову и Твердохлеб, который после передачи Рогозинского во вратарской площадке пробил головой рядом со штангой. И как это часто бывает в футболе, вскоре соперники не потеряли свой шанс. «Джокер» львовского клуба Ременяк, приняв мяч от партнера, дальним красивым ударом пробил мимо Бандуры. Для Ременяка это второй гол в нынешнем чемпионате и снова после выхода на замену. Так завершилась безголевая серия подопечных Олега Дулуба в УПЛ, длившаяся 405 минут.

Заключительный отрезок времени прошел в обоюдных атаках. Гости пытались избежать поражения, однако «размочить» ворота Рыбки так и не смогли. В итоге прервалась домашняя клубная рекордная пропускная серия «Львова», продолжавшаяся 11 игр – 21 гол. После этого поединка сохранилась традиция в истории встреч сегодняшних соперников: во всех пяти матчах в УПЛ «Львов» одержал победы над «Минаем».

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Львов» – «Минай» – 1:0

Ременяк (77)

Эсеола (54) – Мельник (41), Гончар (65), Петько (78)

«Львов»: Рыбка, Дитятьев (Никитюк, 53), Габриэль, Траоре, Кузик, Гильерме (Богунов, 46), Алибеков, Антонио (Мыльченко, 69), Беляев, Грысьо (Эсеола, 53), Свржняк

«Минай»: Бандура, Гончар (Голуб, 84), Мельник, Немчанинов, Булеза, Горин (Кравчук, 80), Витенчук (Паламарь, 84), Твердохлеб, Гечев (Рогозинский, 72), Вишневский, Петько (Шишка, 80)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион «СКИФ» (Львов)

ЛЬВОВ – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Remark
Сити немного не повезло сегодня. По игре проигрывать не должны были.
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+1
vruthiy-112
Молодці, вітаю.!!!
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0
Springfield
Каким то дивным  образом на мачте УПЛ! во Львове! ни одного флага Украины, или Львова, или хотя бы УПА. Ни на флагштоках, ни на трибунах. Это маскировка, что ли?
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0
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