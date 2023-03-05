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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 20:14 | Обновлено 05 марта 2023, 21:16
217
0

Львов – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Как проявят себя многочисленные новички «Львова»?

05 марта 2023, 20:14 | Обновлено 05 марта 2023, 21:16
217
0
Львов – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 6 марта, в заключительном матче 16-го тура аутсайдеры чемпионата из «Львова» будут принимать «Минай». Это будет уже пятая встреча соперников в УПЛ, а в предыдущих играх львовская команда только побеждала.

Львов

Во время зимнего перерыва в чемпионате тренерский штаб «Львова» во главе с Олегом Дулубом существенно обновил свой кадровый потенциал. Руководство «горожан» подписало контракты с 14-ю (!) футболистами. Это Александр Рыбка, Валерий Юрчук, Алексей Дитятьев, Ахмед Алибеков, Александр Беляев, Ярослав Богунов, Денис Кузик, Адеринсол Хабиб Эсеола, Ивиан Свржняк, Леонардо Антонио, Оула Абасс Траоре, Габриэль Игор, Мурило и Гильерме. Последним новичком «Львова» стал 21-летний бразильский полузащитник Гильерме, перешедший из клуба «Жил-Висенте».

Задача «Львова», замыкающего турнирную таблицу чемпионата, проста – сохранить прописку в УПЛ, а с лета будут строиться уже другие планы. Новым капитаном команды стал опытный вратарь Рыбка. К битве с «Минаем» подопечные Олега Дулуба подошли с домашним пропускным клубным рекордным сериалом, который длится 11 игр – 21 гол. Текущая проигрышная серия горожан продолжается в чемпионате 3 игры, а безголевая – 328 минут.

Минай

«Минай», в отличие от «Львова», проведет уже вторую официальную игру в году и также во Львове. В прошлый вторник подопечные Владимира Шарана в перенесенной игре 9 тура проиграли «Шахтеру» со счетом 1:4. Игроки «Миная» еще с 25 сентября больше одного гола за матч в чемпионате не забивают. Для минайцев это будет уже 60-й матч в УПЛ.

Состав «Миная» во время паузы в УПЛ также изменился. Среди новичков минайцев выделим Михаила Шишку, который в первой части сезона выступал как раз за «Львов». Недавно ряды «Миная» пополнил и 19-летний защитник Андрей Булеза, который принадлежит «Шахтеру» и будет выступать в закарпатском клубе на правах аренды.

Статистика встреч

«Горожане» во всех предыдущих 4-х встречах в УПЛ с минайцами только побеждали. Предыдущий домашний матч «Львова» с «Минаем» состоялся еще 21 апреля 2021 года и завершился со счетом 1:0. Победный гол забил Алексей Довгий. С таким же счетом львовская команда победила закарпатскую и в матче первого круга нынешнего чемпионата. Тогда в компенсированное время победу «Львову» принес точный удар Александра Васильева.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Дердо (Черноморск), который провел 136 игр в УПЛ. Ранее «Львов» при Дердо отыграл восемь матчей в чемпионатах, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и дважды уступив соперникам. «Минай» же при этом арбитре проведет только вторую игру в УПЛ, а первая была именно со «Львовом», которому минайцы 13 февраля 2021 года дома проиграли со счетом 1:2.

Прогноз на противостояние

«Львов», учитывая его турнирное положение, постарается очков не терять. Нашим прогнозом будет минимальная победа львовского клуба.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Рыбка, Игор Габриэль, Кузык, Дитятьев, Булеза, Мильченко, Беляев, Богунов, Грисьо, Эсеола, Бугай.

«Минай»: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Рогозинский, Гечев, Витенчук, Воробчак, Байдал, Твердохлеб, Вишневский.

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6 марта, понедельник

«Львов» – «Минай»
Львов. Стадион «СКИФ». 13:00
Прямая ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports+
ЛЬВОВ – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Прогноз Sport.ua – 1:0
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Львов Минай Львов - Минай прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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