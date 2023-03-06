Львов – Минай – 1:0. Видео гола и обзор матча
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В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Львов» на своем поле выиграл у «Миная» со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Львов» – «Минай» – 1:0
Ременяк (77)
Эсеола (54) – Мельник (41), Гончар (65), Петько (78)
«Львов»: Рыбка, Дитятьев (Никитюк, 53), Габриэль, Траоре, Кузик, Гильерме (Богунов, 46), Алибеков, Антонио (Мыльченко, 69), Беляев, Грысьо (Эсеола, 53), Свржняк
«Минай»: Бандура, Гончар (Голуб, 84), Мельник, Немчанинов, Булеза, Горин (Кравчук, 80), Витенчук (Паламарь, 84), Твердохлеб, Гечев (Рогозинский, 72), Вишневский, Петько (Шишка, 80)
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Стадион «СКИФ» (Львов)
События матча
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