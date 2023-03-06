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Львов
06.03.2023 13:00 – FT 1 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 16:30 | Обновлено 06 марта 2023, 16:53
542
0

Львов – Минай – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

06 марта 2023, 16:30 | Обновлено 06 марта 2023, 16:53
542
0
Львов – Минай – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Львов

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Львов» на своем поле выиграл у «Миная» со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Львов» – «Минай» – 1:0

Ременяк (77)

Эсеола (54) – Мельник (41), Гончар (65), Петько (78)

«Львов»: Рыбка, Дитятьев (Никитюк, 53), Габриэль, Траоре, Кузик, Гильерме (Богунов, 46), Алибеков, Антонио (Мыльченко, 69), Беляев, Грысьо (Эсеола, 53), Свржняк

«Минай»: Бандура, Гончар (Голуб, 84), Мельник, Немчанинов, Булеза, Горин (Кравчук, 80), Витенчук (Паламарь, 84), Твердохлеб, Гечев (Рогозинский, 72), Вишневский, Петько (Шишка, 80)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион «СКИФ» (Львов)

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Львов).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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