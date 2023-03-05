В понедельник, 6 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и «Минай». Матч пройдет во Львове на стадионе «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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Соперники расположились на двух последних позициях турнирной таблицы. «Львов» отстает от «Миная» на пять очков, имея игру в запасе. Отметим, что команды ранее провели четыре очные дуэли и львовяне неизменно обыгрывали закарпатцев. В первом круге нынешнего первенства «сине-золотые» вырвали победу у «Миная», забив решающий гол в компенсированное время. При этом минайцы с конца первого тайма играли в численном меньшинстве.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Минай», за которой можно следить в украинской версии сайта.